Rostock

Ein Brief des Rostocker Schulamtes an die Schulleiter in der Hansestadt sorgt für Verwirrung. In dem Schreiben, das der OZ vorliegt, werden Schulleiter aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Tische und Klassenräume entsprechend der Corona-Hygieneregeln desinfiziert werden. Und zwar von Schülern.

Der Grund: Die Hansestadt bekommt es nicht hin, die Reinigungsfirmen dazu zu bewegen, die Hygienemaßnahmen durchzusetzen. Auch nicht für mehr Geld. Es fehlt Personal.

Anzeige

Tischdienste in allen Schulen nach der letzten Stunde gefordert

Der Vorschlag der Leiterin des Schulverwaltungsamtes klingt so logisch wie lustig. In dem Schreiben heißt es: „Die Reinigung der Tische muss zur Sicherheit aller erfolgen. Um den Schulbetrieb zu gewährleisten und um ein hygienisches, gepflegtes Lernumfeld zu schaffen, ist das Schulverwaltungsamt auf ihre Unterstützung angewiesen. Es ist notwendig, die Tischreinigung durchzuführen, beispielsweise durch Einführung von Tischdiensten, die nach der letzten Stunde die Tische mit warmen Wasser und Seifenlauge abwischen. Anschließend können die Stühle hochgestellt werden und die Unterhaltsreinigung kann durch die Reinigungsfirmen erfolgen.“ Eimer, Lappen, Reinigungsmitteln stelle das Amt – ist doch Ehrensache.

Elternrat: Schulreinigung sollte wieder die Stadt übernehmen

Im Klartext: Die Reinigungskräfte gehen nach dem Unterricht zwar zum Putzen in die Klassen, weigern sich aber die Tische abzuwischen.

Umfrage: Sollten Schüler ihre Tische aus Schutz vor Corona selbst abwischen müssen?

Der Elternrat der Hansestadt hat das Problem schon länger im Blick und fordert, dass die Reinigungsaufgaben an Schulen in die kommunale Hand zurückkehren. Doreen Hartwig, Vorsitzende des Stadtelternrats, sagt: „An uns treten jede Menge Schulleiter heran, dass wir aktiv werden sollen. Weil es einfach nicht funktioniert. Es kann doch nicht Aufgabe von Schülern und Lehrern sein, die Klassenräume zu reinigen. Das ist Aufgabe des Schulträgers.“ Mit Beginn der Pandemie Anfang 2020 mussten alle Schulen ein individuelles Reinigungskonzept vorlegen, das zusätzliche Aufgaben mit sich brachte. Nun solle eine Firma, die diese Anforderungen nicht erfüllen kann, den Zuschlag erhalten. Der Elternrat spricht sich dagegen aus. Sie sagt: „Das muss der Schulträger umsetzen. Aber er tut es nicht. Wir habe uns mehrfach ans Amt gewandt, auch Schulleiter haben das getan. Schüler sollen Aufgaben des Schulträgers übernehmen, weil der es nicht hinkriegt. Es ist nicht Aufgabe der Lehrkräfte und vor allem nicht der Schüler, als unentgeltliches Reinigungspersonal zu fungieren. Der Fokus sollte schon auf der Bildung liegen.“

Doreen Hartwig Quelle: OVE ARSCHOLL

“Da können wir auch mit mehr Geld winken . . .“

Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) bestätigt das Problem. Er sagt: „Seitdem die Schulreinigung outgesourct wurde, gibt es Probleme. Immer, wenn wir eine Zusatzleistung benötigen, geht das nicht. Da können wir auch mit mehr Geld winken.“ Bockhahn ist dafür, die Reinigung der Schulen zurück in kommunale Hände zu holen. „Wir arbeiten an Konzepten.“

Wie es weitergeht? Offen! Bockhahn sagt: „Klar ist das Aufgabe des Schulträgers. Wenn Eltern, Schüler und Lehrer das nicht wünschen, regeln wir das anders. Es war auch nur eine Frage.“

Lesen Sie auch: „Bin traurig und hilflos“: Diese Zukunftssorgen haben Schüler in MV wegen Corona

Amt rudert nach OZ-Anfrage sofort zurück

Kurios: Das Schulamt reagierte, nachdem die OZ angefragt hat, sofort mit einem kryptischen Schreiben an die Schulleiter. Darin heißt es: „Vielen Dank für Ihren offenen Dialog. Mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass unser Vorschlag zur Einhaltung des Hygienekonzepts zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie wenig Akzeptanz gefunden hat.“ Also sehe man sich veranlasst, die Verträge mit den Reinigungsfirmen aufrechtzuerhalten, „obwohl die Leistungen nicht zufriedenstellend erbracht worden sind und das Hygienekonzept nicht in der gebotenen Qualität umgesetzt wurde.“ Klingt, als würde der Schwarze Peter zurückgeschoben.

Lesen Sie auch

Einen Trost dürfte die Hansestadt haben. Sie steht mit dem Problem nicht allein da. Das Outsourcing der Schulreinigung hat landesweit nie richtig funktioniert. Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats, sagt: „Die Qualität der Reinigung hängt in jeder Kommune schon sehr vom Träger ab.“

Von Michael Meyer