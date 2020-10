Rostock

Aufregung an der Kinder- und Jugendkunstakademie „Am Schulcampus“ in Rostock-Kassebohm: Kurz vor dem Beginn der Herbstferien wurden die Eltern von der Schulleitung in einem Brief darüber informiert, dass die Kinder unentschuldigt im Unterricht fehlen, wenn sie zuvor in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben und deshalb in zweiwöchige Quarantäne müssen.

„Damit verbunden ist die Konsequenz, dass alle Klassenarbeiten beziehungsweise Klausuren sowie mündliche, praktische und schriftliche Lernerfolgskontrollen, die Ihr Kind in dieser Zeit verpasst, als nicht bestanden und somit mit der Note 6 beziehungsweise 0 Punkten bewertet werden“, heißt es in dem Schreiben, das der OZ vorliegt.

„Das macht mich fassungslos“, sagt der Vorsitzende des Landeselternrates MV, Kay Czerwinski, als er mit der Regel der Einrichtung des Instituts Lernen und Leben (ILL) konfrontiert wird. „Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage.“ Das Bildungsministerium MV prüfe den Fall.

Eltern müssen Formulare nach Ferien ausfüllen

In den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns werden die Corona-Regeln nach den Oktoberferien nämlich noch einmal verschärft. Unter anderem erhalten die Eltern in diesen Tagen einen Zettel, auf dem sie Auskunft geben sollen, ob sie mit den Kindern die Ferien in einem Risikogebiet verbracht haben und ob sie derzeit alle gesund sind. Diese Formulare müssen laut Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) am ersten Schultag nach den Herbstferien unbedingt ausgefüllt und unterschrieben zur Schule mitgebracht werden.

Weitere Corona-Regeln an den Schulen nach Herbstferien Um das Risiko einer Corona-Infektion zu minimieren, soll nach den Herbstferien im Oktober laut Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) alle 20 Minuten für mindestens drei Minuten in einem Klassenraum gelüftet werden. „Lüften ist wichtig. Ein Unterrichtsraum, der nicht gelüftet werden kann, darf nicht benutzt werden“, so die Ministerin am Mittwoch in Schwerin. In den großen Pausen soll zusätzlich mit Durchzug bei geöffneter Tür gelüftet werden. Ebenfalls nach den Herbstferien soll ein Pilotprojekt beginnen, bei dem an Schulen Fieber gemessen wird. Das kann auf zwei Wegen geschehen: Entweder misst ein an der Wand hängendes Gerät die Temperatur der Kinder beim Vorbeigehen oder es gibt Handgeräte, die kontaktlos funktionieren, heißt es aus dem Bildungsministerium. Wer das Fiebermessen übernehmen soll, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Teilnahme der Schüler sei freiwillig, in jedem Landkreis und den beiden kreisfreien Städten soll jeweils eine Schule daran teilnehmen.

Wer das nicht macht, kommt nicht in die Bildungseinrichtungen. So solle verhindert werden, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten das Coronavirus in die Schulen tragen könnten. Martin appellierte dabei an die Verantwortung der Eltern. Diese sollen ihr Kind unbedingt zu Hause lassen, wenn es krank sei oder aus einem Risikogebiet komme.

ILL: Brief war missverständlich formuliert

Kay Czerwinski betont, dass Eltern ein Bußgeld drohe, wenn sie sich nicht an die neuen Corona-Regeln halten. „Aber das auf dem Rücken der Kinder austragen zu wollen, ist unglaublich.“ Gerade auch, weil sich die Risikogebiete täglich ändern würden.

Die Eltern der Rostocker Kinder- und Jugendkunstakademie interpretieren den Brief nun so, dass das ILL zusätzlich die Kinder im schlimmsten Falle mit schlechten Noten bestraft. Allerdings räumt das Institut auf OZ-Nachfrage ein, dass dies missverständlich formuliert wurde. „Das unentschuldigte Fehlen und das automatische Nichtbestehen der Tests und Klassenarbeiten gilt nur, wenn die Eltern sehenden Auges in Risikogebiete fahren und die Infektionsgefahr für ihre Kinder in Kauf nehmen“, betont ILL-Sprecherin Henrike Thaut.

„Das heißt, diese Regel gilt nicht für die Kinder, dessen Urlaubsziel erst während ihres Aufenthaltes als Risikogebiet eingestuft wird“, erklärt sie weiter. Selbstredend würden diese Distanzunterricht erhalten und die Chance bekommen, Arbeiten nachzuschreiben. Sie bestätigt, dass der Elternbrief nun noch einmal überarbeitet werden soll.

Landeselternrat: Konsequenzen bewusst sein

Das Institut Lernen und Leben sah sich vor den Ferien in der Pflicht, die Eltern vor Reisen ins Risikogebiet zu warnen. „Die Corona-Krise in Verbindung mit dem Homeschooling in den vergangenen Monaten war eine schwere Zeit für unsere Schüler. Sie müssen nun sehr viel Stoff nachholen und wir als Schule müssen ihnen dabei helfen, ihre Leistungen auch für ihre spätere Schullaufbahn zu erreichen“, begründet Henrike Thaut den Schritt. Gerade ab der fünften Klasse würde das Leistungsniveau deutlich ansteigen, so dass sich die Schule für die Regelung ab dieser Klassenstufe entschieden hat.

Diese Begründung kann auch der Landeselternrats-Chef Kay Czerwinski nachvollziehen. „Auch wir möchten, dass die Eltern Verantwortung übernehmen und bestenfalls gar nicht oder ohne ihre Kinder verreisen“, sagt er. Wer darauf nicht verzichten kann und bewusst in ein Risikogebiet reise, der müsse dann auch mit den Konsequenzen rechnen.

Von Ann-Christin Schneider