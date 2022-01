Rostock

Die Badesachen für den Sommer 2022 müssen die Rostocker noch woanders kaufen. Denn jetzt steht fest: Der französische Sportartikelhändler Decathlon kann die geplante Filiale in Schutow nicht mehr in diesem Jahr eröffnen. Das erklärt Unternehmenssprecher Ludger Niemann auf OZ-Nachfrage. „Das liegt daran, dass das Verfahren zur Erstellung des Bebauungsplanes noch dauert“, sagt er.

Das sei nicht ungewöhnlich. „Wir sind mit der Hansestadt und den Vertretern der Firma Krieger (die vor Ort zwei Möbelhäuser errichten wollen, die Red.) in sehr guten Gesprächen“, so Niemann. Beide Unternehmen hätten zur Beschleunigung des Verfahrens sogar das gleiche Unternehmen für den B-Plan engagiert. „Aber die Prozesse brauchen eben Zeit, unter anderem für die notwendigen Umweltprüfungen, Gutachten etc.“, so der Sprecher. Die Hoffnung sei nun, 2023 eröffnen zu können.

Kleinere Filiale – volles Sortiment

Eines stünde aber bereits fest: Die erste Decathlon-Filiale in der Hansestadt wird kleiner als ursprünglich geplant. Genehmigt seien bisher 3700 Quadratmeter für die Ladenfläche und 300 Quadratmeter als Testbereich im Außengelände. „Im ersten Schritt werden wir das aber nicht ausschöpfen“, kündigt Ludger Niemann an.

Grund sei Corona. „Die Pandemie hat den Online-Handel sich schneller entwickeln und stark wachsen lassen“, so der Sprecher. Noch sei unklar, wie viele der Internet-Einkäufer wieder zurückgeholt werden könnten. „Wir gehen zwar davon aus, dass die Kunden auch das echte Einkaufserlebnis und das Ausprobieren wollen“ – aber inwieweit sich das Verhalten der Kunden ändere, sei derzeit schwer abzuschätzen. „Deshalb ist man vorsichtig mit Investitionen in Beton“, begründet Niemann die Entscheidung für eine kleinere Filiale. Die Chance auf Erweiterung würde beim Bau aber mit beachtet, sodass eine spätere Vergrößerung unkompliziert möglich wäre.

Dennoch werde man natürlich von Anfang an das Vollsortiment anbieten – „mit dem Schwerpunkt Wassersport, wie es sich für einen Standort an der Küste gehört“, sagt Niemann. Das hatten zudem auch die Genehmigungsbehörden gefordert, bevor sie der Ansiedlung auf der grünen Wiese zustimmten. Wie viel das französische Unternehmen in der Hansestadt investiert, will Niemann nicht sagen. Zuletzt waren für die Filiale mit voller Größe rund zehn Millionen Euro im Gespräch. Niemann verrät nur so viel: Die Baukosten lägen zwischen 1500 und 2000 Euro pro Quadratmeter.

Blick auf das Gewerbegebiet Schutow im Rostocker Westen: Quelle: Andreas Meyer

Möbel Kraft und Sconto-Markt: Eröffnung 2024?

Was die Pläne der Unternehmensgruppe von Kurt Krieger in Schutow betrifft, gibt es derzeit keine neuen Details. „Was den Zeitplan betrifft, hängen wir ja bei Decathlon mit dran“, sagt Edda Metz, Geschäftsführerin der Krieger Projektentwicklung GmbH. Einen Wunsch-Eröffnungstermin nennt sie nicht. Angesichts des derzeitigen Standes sei 2023 aber unwahrscheinlich. In Schutow sollen künftig eine Möbel-Kraft Filiale sowie ein Sconto-Mitnahmemarkt entstehen. Die bestehenden Märkte der Unternehmensgruppe – Höffner und Sconto in Bentwisch – blieben von der Erweiterung im Westen der Hansestadt unberührt.

Die beiden neuen Möbelhäuser in Schutow sollen insgesamt rund 40 000 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Bei der Vorstellung der Ansiedlungspläne vor einigen Jahren hatte Edda Metz erklärt, dass die Krieger-Gruppe am Standort Hunderte neue Jobs schaffen und zwischen 70 und 80 Millionen Euro investieren will. Diese Summen dürften angesichts steigender Baupreise aber noch weiter wachsen.

Edda Metz will sich erst dann zum Vorhaben äußern, wenn es einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gibt und die Unternehmen damit den nächsten großen Schritt geschafft haben. Und der soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Von Claudia Labude-Gericke