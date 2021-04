Rostock

Ein blauer Seecontainer zählt an diesem Wochenende zu den begehrtesten Adressen in Rostock, denn hier gibt es, was ab jetzt auch in Rostock alle brauchen: Corona-Schnelltests. Wer shoppen, zur Kosmetik oder in den Friseursalon möchte, muss seit Samstag mit einem 24 Stunden gültigen Zertifikat belegen können, dass er oder sie nicht mit Covid-19 infiziert ist.

Im Container neben dem Kröpeliner Tor Center (KTC) hat die „Bürgerschnelltest Gbr“ kürzlich ein Schnelltestzentrum eröffnet. Am Samstag ist der Andrang groß. Viele Menschen reihen sich – mit und ohne Termin – in zwei Schlangen auf. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) möchte sich ein Bild davon machen, wie die Tests ablaufen, doch bis in den Container kommt sie nicht. Gastronomen und Einzelhändler stellen sich ihr in den Weg und fordern Antworten.

„Testpflicht hält Menschen vom Shoppen ab“

Von der Politik fühlen sie sich im Stich gelassen. Sie beklagen ausstehende Überbrückungshilfen, fehlende Perspektiven und eine Ungleichbehandlung durch die neue Testpflicht. Denn während Kunden und Kundinnen in Drogerien, Buchhandlungen, Gartenmärkten oder Blumenläden ohne Negativtest einkaufen dürfen, ist dieser im Textileinzelhandel Pflicht. Doch nur, um sich ein Shirt zu kaufen, stelle sich niemand für Tests an, meint Diane Nikolaus vom Modehaus Nikolaus.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Sonnabendmittag mit Unternehmerinnen aus der Rostocker Innenstadt über deren Zukunftsperspektiven diskutiert. Quelle: Ove Arscholl

Die derzeitigen Testkapazitäten reichen ohnehin nicht aus, kritisiert Andreas Höppner, der mehrere Schuhhäuser betreibt. Wenn pro Tag nur 2000 Personen in der Innenstadt getestet werden, sei das ein Tropfen auf den heißen Stein, weil normalerweise Zehntausende in die Läden der Kröpeliner Straße kämen. Die Öffnung seiner Geschäfte verursache volle Kosten, spiele mangels Kundschaft aber kaum Umsatz ein.

In den vergangenen Monaten habe er bereits zwei Millionen Euro Verlust gemacht, vom Staat aber bislang nur 60 000 Euro an Hilfen bekommen, so Höppner. Die Testpflicht bedeutet für die Händler eine weitere Belastung, manche von ihnen spielen bereits mit dem Gedanken, ihre Läden ab Montag wieder komplett zu schließen, weil sich Öffnen nicht rentiert.

„Ich verstehe Ihre existenzielle Not“, versucht Schwesig, die Protestierenden zu beschwichtigen, verweist aber auf die steigenden Inzidenzen und Corona-Patientenzahlen in den Krankenhäusern des Landes. In Rostocks Kliniken sei die Lage noch vergleichsweise entspannt, in Schwerin und Greifswald aber spitze sie sich zu.

Madsen schließt Ausgangssperren nicht aus

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch wir in den nächsten Tagen die 100er Inzidenz überschreiten“, sagt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Dann seien weitere Maßnahmen denkbar, etwa Ausgangssperren. Das Pilotprojekt für vorsichtige Öffnungen will der OB vorerst fortsetzen. Wichtiger als Inzidenzen sei ihm die Kontaktnachverfolgung. „Sie ist das A und O.“ Wenn das Gesundheitsamt hier aber nicht mehr hinterherkomme, wolle er Konsequenzen ziehen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat am Sonnabend das Bürgertestzentrum am Kröpeliner Tor besucht. Von links: Claus Ruhe Madsen, Manuela Schwesig, Steffen Bockhahn und Frank Holle. Quelle: Ove Arscholl

Es sei bekannt, dass das Coronavirus vor allem in Kitas, Schulen, im privaten Umfeld und in der Arbeitswelt übertragen werde. Um Infektionsketten frühzeitig zu stoppen, seien Testzentren wichtig. Viele Standorte allein genügen aber nicht, es brauche auch die Bereitschaft der Menschen, sich regelmäßig testen zu lassen. „Wir müssen wissen, wo die Inzidenzen herkommen.“ Der Anfang sei mit Testzentren wie dem am KTC gemacht: In der vergangenen Woche seien hier fünf Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Neue Woche, neue Testzentren

Deshalb soll die Testinfrastruktur in Rostock ausgebaut werden. Seit dem Wochenende gibt es mit dem Neuen Markt und dem Uniplatz bereits zwei weitere Standorte an der Einkaufsmeile Kröpeliner Straße, sagt Frank Holle von der „Bürgerschnelltest Gbr“. In der neuen Woche sollen Testzentren im Ostseepark und am Steintor folgen. „Und wir wollen ein mobiles Testteam aufbauen.“

Wie es für Rostocks Einzelhändler und Gastronomen weitergehen könnte, soll am Montag in Schwerin diskutiert werden. Manuela Schwesig trifft sich mit Unternehmerverbänden und hat die Gewerbetreibenden zu den Beratungen eingeladen. Einen ebenfalls für Montag geplanten Termin zu Unternehmenshilfen in der Corona-Pandemie hatte Wirtschaftsminister Harry Glawe kurzfristig abgesagt. Schwesig „Das hat mich sehr verärgert.“

Testzentrum finden und Termin buchen auf: www.test-rostock.de

Von Antje Bernstein