Rostock

Die am Sonntagnachmittag begonnene Suche von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr nach einem vermissten Schwimmer in der Ostsee vor Warnemünde wurde auch am Montag fortgesetzt.

Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauber suchten jedoch bisher erfolglos nach dem 55-jährigen Berthold Vosbeck, wie der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock gegenüber OZ erklärte.

Starker Wind und beträchtliche Strömungen

Der etwa 1,90 Meter große, schlanke Mann wurde zum letzten Mal am Sonntag gegen 14.15 Uhr am Strand von Warnemünde gesehen. Er war vom Strandkorb in der ersten Reihe, unweit des Rettungsturms 1, zum Schwimmen ins Wasser gegangen. Zu diesem Zeitpunkt herrschten starker Wind und beträchtliche Strömungen. Die Polizei, die unter anderem auch die Ferienwohnung des Vermissten überprüfte, geht deshalb weiter von einem tragischen Badeunfall aus.

Vermisster war „guter Schwimmer“

Die Ehefrau des verschwundenen Mannes wählte den Notruf, nachdem dieser nicht mehr aus dem Wasser zurückkehrte. Er soll „kerngesund und ein guter Schwimmer“ sein, betonte die Frau.

Polizei bitte um Hinweise

Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Der Vermisste hat kurze, dunkle Haare und ist mit einer blauen Badehose bekleidet. Hinweise können unter der Telefonnummer 03 81/ 4916-1616, an die Internetwache unter www.polizeimv.de oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

OZ