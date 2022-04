Rostock

Die Rostock Seawolves starten am kommenden Sonnabend mit einem Auswärtsspiel in die Aufstiegsrunde zur 1. Basketball-Bundesliga. In maximal fünf Duellen gegen die Karlsruhe Lions wird ein Halbfinalist ermittelt. Die Seawolves sind heiß.

Für das dritte Spiel, dass die Rostocker in der Serie gegen Karlsruhe am Donnerstag (28. April) ab 19.30 Uhr in der Stadthalle bestreiten, verlost die OSTSEE-ZEITUNG zehn mal zwei Karten.

Alles, was Sie tun müssen, damit Ihr Name im Lostopf landet, ist, folgende Frage zu beantworten: „Wie heißt der Trainer der Rostock Seawolves?“

Die Karten-Aktion läuft bis zum kommenden Dienstag, 12 Uhr, im Internet (weitere Infos am Ende des Textes). Die Gewinner werden unter Ausschluss des Rechtsweges ausgelost und per E-Mail über den weiteren Ablauf benachrichtigt.

Der kommende Donnerstag ist nicht nur der Tag der Seawolves sondern auch der OSTSEE-ZEITUNG. Denn die OZ ist Spieltagspartner der Basketballer und hat für alle Zuschauer ein attraktives Programm vorbereitet. Unter anderem gibt es eine OZ-Olympiade, bei der es als Hauptpreis ein Ipad zu gewinnen gibt. Zudem winken Teilnehmern Einkaufsgutscheine für das Rostocker KTC im Wert von 200 und 100 Euro. Aufgebaut wird die OZ-Fotobox, bei der „Wolfi“ und „Paula“, die Maskottchen von Seawolves und OZ, gelegentlich vorbeischauen und für Selfies bereit sein werden.

Link zum Ticket-Gewinnspiel: https://aktion.ostsee-zeitung.de/umfrage/scopaoder nebenstehenden QR-Code scannen.

Von Christian Lüsch