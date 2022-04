Rostock

Dass Menschen wie vom Erdboden verschluckt sind – eigentlich gibt es das nur in Krimis. „Irgendwelche Spuren und Anhaltspunkte gibt es bei Vermisstenfällen sonst immer“, sagt Diana Brauer, die Chefin der Rostocker Kriminalpolizei. Im Fall Florian Kevin Schultz ist das anders. Sein Fall ist einer wie aus dem Fernsehen. Seit Ende März ist der 15-Jährige aus Rostock spurlos verschwunden. Einfach weg. Umso mehr Sorgen machen sich Angehörige und Ermittler um den Jugendlichen. Sie hoffen jetzt auf jeden noch so kleinen Hinweis.

Weg aus einer Einrichtung

Von dem 15 Jahre alten Jungen fehlt jede Spur. Quelle: Polizei Rostock

Mehr als 1000 Vermisstenfälle bearbeitet die Polizei in der Hansestadt im Schnitt pro Jahr. Auch Florian tauchte in der Vergangenheit in dieser Statistik schon mehrfach auf. Der Junge lebt seit einigen Jahren nicht mehr bei seiner Familie, sondern in Einrichtungen der Jugendhilfe. Wieso und weshalb – dazu sagt die Polizei nichts. Was Kripo-Chefin Brauer aber sagt: „Es ist nicht das erste Mal, dass er weg ist.“

Dieses Mal aber ist anders. Während der Jugendliche sonst ein paar Stunden, vielleicht auch ein, zwei Tage ausgerissen war, wird er nun bereits seit Wochen vermisst. Sonst gab es für die Fahnder auch immer Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte – bei Freunden, bei seiner Familie, an gewohnten Treffpunkten in der Stadt. Dieses Mal aber: Fehlanzeige. Ende März riss der Kontakt komplett ab.

„Der Jugendliche war in einer Einrichtung in der Hansestadt. Ende Januar lief er dann davon“, so Brauer. In den Wochen darauf hatten Verwandte und auch die Polizei immer mal wieder Kontakt zu Florian. Seit Ende März aber herrscht Funkstille. Schweigen.

Florian ist in Gefahr

Der junge Rostocker ist auf Medikamente angewiesen – doch die hat er bei seiner Flucht nicht mitgenommen. Geld hat er auch nicht dabei. Wovon will Florian Essen und Trinken bezahlen – und wie geht es ihm gesundheitlich? Kripo-Chefin Brauer zuckt mit den Schultern: „Wir wissen es nicht, aber wir machen uns große Sorgen.“ Hinweise, dass der Junge Opfer einer Straftat geworden sein könnte, gäbe es bisher nicht. Dass er in seiner Not an „falsche Freunde“ geraten könnte – möglich.

„Wir wissen nicht mal, ob er noch in der Region ist“, so Brauer. Florian fährt gerne Bahn, haben seine Verwandten den Ermittlern gesagt. In ähnlichen Fällen hilft den Fahndern Technik: „Oft erreichen wir Vermisste schnell über ihr Handy.“ Und selbst wenn die Ausreißer nicht rangehen, darf die Polizei die Mobiltelefone orten. „Florian aber hat kein Handy. Er ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Das beunruhigt uns. Jetzt brauchen wir Hilfe von den Bürgern.“

Eine genaue Beschreibung von Florian gibt es aber nicht. Die jüngsten Fotos sind schon Monate alt. Was er am Tag des Verschwindens trug, daran erinnert sich niemand mehr. Das macht es für die Polizei nur schwerer.

So sucht die Polizei

In Vermisstenfällen ist erste Anlaufstation immer das nächste Polizeirevier, sagt Brauer. „Die Kollegen nehmen die Vermisstenanzeige auf. Bei Minderjährigen werden wir sofort aktiv. Da gibt es kein Vertun.“ Bei Erwachsenen sehe das mitunter anders aus: „Wenn ein Ehepartner nicht mehr nach Hause kommen will, ist das kein Vermisstenfall“, erklärt die Kripo-Chefin.

Die Beamten fragen dann ab, wo sich ein Vermisster gewöhnlich aufhält – und ob er Freunde, Bekannte, Verwandte hat, die man befragen könnte. „Wir arbeiten dann Ansprechpartner und Anlaufpunkte ab“, so Brauer. Bringt das nichts, kommt die Kripo ins Spiel: Handyortung, gezielte Suche, weitere Befragungen: „Wir können eine Menge machen.“ Auch Suchhunde, Hubschrauber und Drohnen stehen der Polizei zur Verfügung.

80 Prozent sind Jugendliche

Vor einigen Jahren – 2018 war es – gab es Ärger zwischen Polizei und Stadt: Immer wieder rissen Jugendliche aus Einrichtungen der Stadt aus, die Kommunikation zwischen den Behörden war suboptimal. Um die 2000 Fälle – also im Schnitt fünf Vermisste pro Tag – hatte die Polizei damals jährlich zu suchen. „70 bis 80 Prozent dieser Fälle waren jugendliche Ausreißer“, so Brauer.

Mittlerweile sinken die Zahlen: „Sie haben sich mehr als halbiert, auf zuletzt gut 900 Vermisstenfälle im Jahr 2021“, so Diana Brauer. Zwischen der Stadt und der Polizei gibt es eine neue Kooperationsvereinbarung. „Die hilft beiden Seiten.“ Nur nicht im Fall Florian Kevin Schultz. Hinweise auf den Jungen nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock (Telefon: 0381/49 16 16 16), jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

