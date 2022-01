Rostock

Sie wagen diesen ungewöhnlichen Schritt: 34 Frauen aus und um Rostock haben sich auf unseren Aufruf bei der OZ-Singlebörse gemeldet, weil sie sich gern wieder verlieben wollen. Die Damen sind zwischen 22 und 78 Jahren alt und alle auf der Suche nach einem Partner.

Sie mögen es, wenn Ihre Partnerin reiselustig, kulturinteressiert oder lebensbejahend ist? Dann ist in dieser Auswahl sicher jemand für Sie dabei.

Ein kurzer Überblick über alle Single-Frauen:

So können Sie Kontakt aufnehmen Ihnen gefällt einer unserer mutigen Singles? Dann helfen wir gern bei der Kontaktaufnahme! Schreiben Sie uns gern eine Mail bis zum 4. Februar an singleboerse@ostsee-zeitung.de und dem entsprechenden Kennwort, damit wir zuordnen können, wen Sie gerne kennenlernen möchten. Natürlich müssen Sie dann auch ein wenig über sich verraten: Wer sind Sie? Was sind Ihre Hobbys? Und was hat Ihnen an ihr oder ihm gefallen, dass Sie nun gerne Kontakt aufnehmen möchten? Auch ein Bild schadet sicher nicht, um bei Ihrem Favoriten zu punkten. Diese Profile werden nicht veröffentlicht. Alle ernst gemeinten Bewerbungen leiten wir nach Ablauf der Frist an den entsprechenden Single weiter. Damit sie oder er Kontakt zu Ihnen aufnehmen kann, schreiben Sie gern dazu, wie Sie zu erreichen sind. Wir fragen nach ein paar Wochen nach, ob es zu einem Date gekommen ist und sich vielleicht sogar Partnerschaften ergeben haben.

Denise (38) – die ambitionierte Zweifach-Mama

Endlich ankommen, das ist der Wunsch von Denise. Die 38-Jährige ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet als Assistentin der Geschäftsführung in einem Immobilienunternehmen. Aktuell hat sie durch eine Weiterbildung zur Wirtschaftsfachwirtin wenig Freizeit, geht aber gerne spazieren oder trifft sich mit Freunden.

Ihr Traummann sollte offenherzig, kompromissbereit, ehrlich, treu und offen für eine Patchwork-Familie sein.

Christel (72) – die Tanzbegeisterte

Christel ist 72 Jahre alt, wohnt in Rostock, ist blond und 1,70 Meter groß. Dass sie schlank und sportlich ist, verdankt sie wohl auch ihrem Hobby. Denn unter anderem gehört Tanz zu ihren Leidenschaften. Außerdem reist sie gern, mag Musik und findet das Leben einfach spannend.

Ihr Partner sollte möglichst nicht viel älter als 75 Jahre, nicht kleiner sein als 1,80 Meter und schlank. Auch sollte er aus Rostock und Umgebung kommen. Seine Hobbys sollten den ihren in etwa entsprechen – also Kino, Theater, Reisen und Spaziergänge. „Außerdem sollte er humorvoll sein und Lebensfreude empfinden.“

Anja (46) – die Unternehmungslustige

Seit circa eineinhalb Jahren ist Anja Single. Sie ist 46 Jahre alt und 1,75 Meter groß und optisch eher schlank. Sie arbeitet hier in Rostock als technisch-kaufmännische Sachbearbeiterin. Ihre Hobbys sind unter anderem Spazierengehen am Strand, Yoga, Kino und Reisen. Außerdem liebt sie es, schick essen zu gehen oder generell abends unterwegs zu sein, schreibt Anja in ihrer Bewerbung weiter.

Wie ihr Traummann auszusehen und zu sein hat, darüber hat sie genaue Vorstellungen: „Er sollte nicht kleiner als 1,82 Meter, berufstätig, ehrlich, zuverlässig und eventuell unternehmungslustig sein“. Außerdem fügt Anja hinzu, dass er „gern auch der normal bis schlanke, sportliche Typ“ sein sollte.

Ilonka (65) – der Wohnmobil-Fan

Spontan und kann über sich selbst lachen – so beschreibt sich Ilonka. Sie ist 65 Jahre alt und 1,68 Meter groß. Außerdem ist sie gern sportlich in der Natur unterwegs, ob mit dem Rad oder in Wanderschuhen, geht ab und an ins Liwu (Kino) und mag den Stadthafen. „Am liebsten würde ich mit einem Wohnmobil verreisen, Land und Leute kennenlernen, anhalten, wo die Natur schön ist“, beschreibt sie einen ihrer Wünsche.

Deshalb sucht sie auch einen jung gebliebenen Partner – vielleicht sogar mit Wohnmobil –, der mit ihr die Interessen teilen möchte und der sie für seine Interessen begeistert. Schön wäre es für sie, wenn es ein „jung gebliebener“ Nichtraucher ist, der ab 1,75 Meter groß ist und eine normale Figur hat.

Conny (39) – die Hundeliebhaberin

Sie ist endlich bereit für den „Richtigen“: Conny ist 39 Jahre alt, hat eine Tochter und zwei Hunde. Beruflich vermietet sie Ferienwohnungen. Sie ist 1,65 Meter groß und normal gebaut. „Meine Freizeit verbringe ich in der Natur mit meinen Hunden. Wenn es passt, gehe ich auch gerne mal feiern, ins Kino oder treffe mich mit Freunden. Ich lese auch sehr gerne und viel“, beschreibt Conny sich selbst.

„Wenn ich mir einen Mann zusammenstellen könnte, so wäre er humorvoll, größer als 1,80 Meter und zwischen 40 und 50 Jahren alt“, schreibt sie weiter. Ob mit oder ohne Haare, wäre ihr egal. Er sollte jedoch keinen „Bierbauch“ haben – außerdem sind ihr ordentliche Zähne wichtig. Ihr Partner sollte mit beiden Beinen fest im Leben stehen und auch gute Umgangsformen haben.

Ingrid (78) – die Lebensbejahende

Ingrid ist 78 Jahre alt, 1,64 Meter groß und im Wesen natürlich, offen, herzlich und tolerant. „Es ist nicht vermessen, von mir zu behaupten, dass ich geistig noch sehr rege bin und versuche, körperliche Defizite durch Training in Grenzen zu halten“, schreibt die Rostockerin über sich selbst. Sie sei lebensbejahend, kulturell interessiert und modern eingestellt.

„Weil ich seit Jahren Witwe bin, fehlt mir ein gleichgesinnter, mich begleitender Partner. Vielleicht lerne ich ihn auf diese Art kennen?!“, ist sie hoffnungsvoll. Er sollte 75 bis 82 Jahre alt sein, mindestens 1,70 Meter groß und gepflegt. Dem Wesen nach soll er ausgeglichen und bodenständig sein sowie einem mit Herz und Verstand begegnen. „Chancenlos sind bei mir: Raucher, Choleriker, Zyniker und Herren mit übersteigertem Selbstwertgefühl.“ Wenn jemand Interesse an Ingrid hat, kann er auch gern ein Foto von ihr geschickt bekommen.

Heike (56) – die Humorvolle

Heike ist 56 Jahre jung und 1,65 Meter groß. „Die Zeit vergeht so schnell und ich möchte nicht alleine sein“, schreibt sie zu ihrer Bewerbung. Sie ist bodenständig, zuverlässig und sehr häuslich. „Ich mag das Meer, liebe es, zu reisen und die Welt zu entdecken.“

Weil sie gerne lacht, ist vor allem Humor für Heike bei einem Mann wichtig. Sie braucht jemanden, mit dem sie durch dick und dünn gehen kann. „Du kannst auch schon die 60 geknackt haben und ein kleines Bäuchlein haben“, beschreibt sie. Wenn er gerne Fahrrad fährt und das Wasser liebt, wäre es ideal.

Elvira (61) – die Aktive

Elvira ist 61 Jahre alt und 1,63 Meter groß. Sie kocht gerne, mag Rad fahren, Spaziergänge, wandern, die Gärtnerei und das Reisen.

Sie sucht einen 57- bis 63-Jährigen, der allerdings kein Opa-Typ sein soll. Er sollte mindestens 1,78 Meter groß, schlank und sportlich sein und aus dem Raum Rostock kommen.

Susann (22) – die musikalische Reiterin

Susann – die von ihren Freunden nur Susi genannt wird – ist 22 Jahre alt. Damit ist sie die jüngste Teilnehmerin der OZ-Singlebörse. Susann ist sehr musikalisch: In ihrer Freizeit spielt sie Gitarre und singt auch sehr gerne. Im Sommer hat sie auch ein neues Hobby für sich entdeckt – den Reitsport. Viel mehr will die junge Frau erst einmal nicht über sich verraten. „Das bleibt geheim, bis der Richtige mich gefunden hat“, schreibt sie dazu mit einem grinsenden Smiley. Seit mehreren Jahren ist sie nun schon auf der Suche nach dem passenden Partner.

Konkrete Vorstellungen, wie ihr Traummann sein muss, hat sie nicht genannt. Wichtig ist Susann nur, dass er sie so liebt und akzeptiert, wie sie ist.

Juliane (39) – der unabhängige Familienmensch

Juliane wird von allen eigentlich nur Jule genannt. Die 39-Jährige ist Mutter von zwei Kindern und wohnt da, wo andere gerne Urlaub machen – nämlich am Strand von Kühlungsborn. Die Sachbearbeiterin ist ein Familienmensch, der aber gleichzeitig auch gern unabhängig ist. Manchmal sei sie auch ein wenig stur und ungeduldig, gibt sie zu.

Ihr schwebt ein Mann vor, der ankommen möchte und kein Einzelkind ist. Außerdem wäre es gut, wenn er handwerklich nicht unbedingt zwei linke Hände hat, schreibt sie mit einem Smiley.

Rita (78) – die begeisterte Leserin

Rita ist 78 Jahre alt, 1,62 Meter groß und wohnt in Kühlungsborn. Als ehemalige selbstständige Buchhändlerin und Verlagsmitarbeiterin sind natürlich die Bücher eines ihrer großen Hobbys. Aber auch Musik aller Genres, Reisen, Tiere, Natur und die Ostsee gefallen der Witwe. Nachdem ihr Mann vor etwa einem Jahr und ihr Schäferhund gestorben sind, fällt Rita das Alleinleben sehr schwer.

„Mir fehlen die guten Gespräche, die Spaziergänge mit Mann und Hund, die Konzerte, die Reisen und vieles mehr. Ich wäre sehr froh, wenn ich mich mit einem Herrn, der in etwa die gleichen Interessen hat, austauschen könnte“, so ihr Wunsch.

Peggy (37) – die Zurückhaltende

Peggy ist 37 Jahre alt und lebt mit ihren beiden Kindern in Groß Lüsewitz. „Ich bin freundlich und offen, leicht unsicher, aber unterhalte mich gerne. Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt, weiß um meine Fehler und Schwächen, ich kann gut alleine leben, aber nicht einsam sein“, schreibt sie über sich.

Sie würde gerne jemanden kennenlernen, der frei und unbedarft ist, herzlich und witzig, gerne auch charmant. Neugier und Bodenständigkeit fände sie super.

Gesine (73) – die Romantikerin

Sie wartet auf ihr Happy End – Gesine ist 73 Jahre alt und wohnt in Rostock. Ihre letzten Partnerschaften scheiterten leider. „Aber ich habe meine Hoffnung noch nicht aufgegeben, einen netten, passenden Partner zu finden“, schreibt sie. Gesine arbeitete in der Bibliothek. Dementsprechend sind ihre Interessen Literatur, Theater und Spaziergänge. „Ich bin sehr sozial und liebe nette Treffen mit Freunden und Bekannten. Ich habe zwei Kinder und vier Enkelkinder.“

Sie sucht einen netten, humorvollen, intelligenten Partner passenden Alters zwischen 70 und 80 Jahren für den Rest ihres Lebens.

Regina (67) – die Konzertgängerin

Regina ist 67 Jahre alt, 1,72 Meter groß und lebt in Bad Doberan. Sie war Kinderkrankenschwester und ist jetzt Rentnerin. In ihrer Freizeit ist sie gerne aktiv, z. B. Fahrrad fahren, wandern, Strandspaziergänge und – wenn wieder möglich – tanzen. Auch zu Konzerten, Klassik, Schlager oder Pop, geht sie gerne. „Ich mag Reisen, bin ein optimistischer gut gelaunter Typ. Treffe gerne Freunde und Familie.“

Sie sucht einen ehrlichen, treuen und humorvollen Partner im Alter zwischen 62 und 70 Jahren.

Christiane (55) – die Zuverlässige

Christiane ist 55 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hat braune Augen. „Ich bin unabhängig und stehe selbst, als Krankenpflegerin, im Leben. Ich liebe Tiere, bin ein freundlicher und zuverlässiger Mensch. Ich lege sehr viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres und Sympathie“, schreibt sie über sich. Nun ist sie offen für einen Neuanfang. Sie ist gerne draußen in der Natur und wohnt auch in einer ländlichen Gegend, nicht allzu weit entfernt von Rostock.

Bildung, das Nichtrauchen sowie Humor ist mir in einer Partnerschaft sehr wichtig. Trotzdem darf ihr Partner kleine Ecken und Kanten haben.

Claudia (39) – die Kleine-Dinge-Genießerin

Claudia ist 39 Jahre alt, berufstätig und alleinerziehend mit einem Kind im Teenageralter. „Ich möchte diese Chance nutzen, um jemanden zu finden, der sich ebenso für Sport, Ausflüge und interessante Gespräche über Gott und die Welt begeistern kann“, schreibt Claudia als Begründung, warum sie auf diesem Wege nun nach einem Partner sucht. Dabei wird sie sogar ein wenig poetisch: „Chancen sind wie Sonnenaufgänge, wer zu lange wartet, verpasst sie.“

Konkrete Anforderungen an einen Partner hat sie nicht genannt. Claudia möchte nur jemanden, mit dem sie die kleinen Dinge des Lebens genießen kann. Außerdem sollte man sich gegenseitig in einer Partnerschaft guttun, ergänzt sie in ihrer Annonce.

Doris (63) – die Bodenständige

Doris ist 63 Jahre alt und macht gerne Ausflüge, liebt die Natur, liest gerne und lacht viel. Sie ist 1,70 Meter groß und beschreibt sich selbst als ehrlich, humorvoll und bodenständig.

„Ich suche einen netten, ehrlichen, lebenslustigen Partner für gemeinsame Ausflüge, Reisen, gutes Essen, reden, lachen, tanzen“, schreibt sie über ihren Traummann. Der sollte zwischen 63 und 67 Jahren alt sein, ein gepflegtes Äußeres haben. Zudem sollte er sich für Reisen, Natur und Kultur interessieren und familiär sein.

Maren (49) – die Große

Maren ist 49 Jahre jung und bereits seit sieben Jahren ungewollt solo. „Mit meiner Größe von 1,80 Meter ist es sehr schwer einen potenziellen Partner zu finden“, schreibt sie. Sie liebt den Strand, Sauna und Spaziergänge, reist und fotografiert gern, trifft sich oft mit Freunden. Ihre Familie steht für sie an erster Stelle.

„Ich wünsche mir einen Mann ab 1,86 Meter, der ehrlich, treu, zuverlässig sowie tolerant sein sollte und meine Interessen teilt“, gibt sie in ihrer Bewerbung an.

Elfriede (78) – die Kulturgenießerin

Elfriede ist 78 Jahre alt und 1,68 Meter groß. Die Witwe hat 2019 ihren Partner verloren und hofft nun, einen neuen Mann kennenzulernen. Zu ihren Interessen gehören Kultur- und Sportveranstaltungen, das Reisen, Ausflüge und Spiele.

Sie wünscht sich einen Partner, der ihre Interessen teilt.

Katrin (55) – die Positivdenkende

Katrin ist gerade 55 Jahre alt geworden und beschreibt sich als liebenswerte, sportliche Person. Sie hat eine erwachsene Tochter und geht positiv denkend durch’s Leben. Sie habe charmante Macken, liebt die Malerei, mag Kino, lange Spaziergänge, spielt Schach, liest gern. Auch ihre Arbeit als Kundenberaterin macht ihr viel Spaß.

„Ich wünsche mir einen klugen, sympathischen, sportlichen und erfolgreich im Leben stehenden Mann, gern humorvoll und nicht rauchend“, schreibt sie. Vom Alter sollte es zwischen 45 und 61 Jahre gut passen.

Ellen (67) – die Gesellige

Ellen ist 67 Jahre alt, 1,68 Meter groß und jung geblieben. Ihr Hobbys sind das Wandern, Reisen, Radfahren, Lesen und die Gartenarbeit. Sie beschreibt sich als gesellig, unternehmungslustig und vielseitig interessiert.

Sie ist auf der Suche nach jemanden, der sie zum Strahlen bringt. Er sollte zwischen 63 und 70 Jahren alt und größer als 1,80 Meter sein. Seine Interessen sollten vielseitig sein: Unter anderem fremden Kulturen, der Natur und dem Reisen soll er positiv gegenüberstehen. „Ich wünsche mir einen toleranten, fröhlichen, optimistischen, humorvollen, offenen, geselligen Partner, der auch mal über sich selbst lachen kann“, schreibt Ellen. Denn all das seien auch Eigenschaften, die auf sie zutreffen.

Gesine (53) – die Aufgeschlossene

Gesine ist 53 Jahre alt und 1,68 Meter groß. Sie hat zwei erwachsene Kinder. „Ich bin ehrlich, verständnisvoll, aufgeschlossen für Neues, und Treue ist mir sehr wichtig“, schreibt sie über sich. Außerdem liebt sie das Meer und die Natur. Zu ihren sportlichen Aktivitäten gehören Yoga, Fahrradfahren und Schwimmen. Seit kurzer Zeit hat sie auch einen kleinen Kater.

„Nun hätte ich gerne wieder einen Partner an meiner Seite, der gerne Zeit mit mir verbringt und an den ich mich mal anlehnen kann. Auch das Verreisen macht allein und als ’fünftes Rad am Wagen’ keinen Spaß“, beschreibt sie.

Ines (56) – die Spirituelle

Ines lebt seit 27 Jahren in Rostock, arbeitet als Juristin im Landesdienst, hat zwei erwachsene Söhne und tankt Kraft und Ruhe in der Natur, vor allem beim Wandern und im Garten. „Gemeinschaft und Verbindung mit Gleichgesinnten liegen mir am Herzen, ebenso persönliches und spirituelles Wachstum. Ich mag Kunst und Kultur, vielfältige Inspirationen, Reisen, genieße gemeinsames Kochen und gutes Essen, gern mit Familie oder Freunden“, schreibt sie über sich.

Sie wünsch sich einen praktisch veranlagten, lebensfrohen und naturverbundenen Partner, für den aufrichtiger Austausch und verbindende Kommunikation wichtig sind. „Gemeinsam das ‚Wir‘ formen, dabei Raum lassen können für das ‚Ich‘ und Balance finden zwischen Nähe und Distanz, das würde ich gern erleben.“ Er sollte nicht älter als 63 Jahre sein.

Simone (55) – die Mutige

Simone wurde von Freunden auf die Aktion aufmerksam gemacht. Nun ist die 55-Jährige mutig – und sucht auf diesem Wege einen neuen Partner. Die Rostockerin ist 1,72 Meter groß, schlank und jung geblieben. „Ich bin gern per Rad oder zu Fuß unterwegs, interessiert an Musik, Bücher, Reisen, Tanzen. All das ist alleine und mit Freunden machbar, mit Partner sicherlich intensiver“, schreibt sie.

Vielleicht gibt es ja in Rostock das männliche Gegenstück: mit Wander- und Tanzschuhen im Schrank und Lust auf nur noch angenehme Dingen im Leben, wie es Simone formuliert.

Eve (35) – die reiselustige Sportlerin

Eve ist gern sportlich aktiv. Egal ob laufen, schwimmen, spazieren gehen oder SUP, die 35-Jährige aus Lübeck ist für vieles zu begeistern. Sie arbeitet als Hotelfachfrau im Schichtdienst, würde gerne wieder mehr verreisen und mag es, zu kochen.

Ihr Partner sollte zwischen 36 bis 40 Jahre alt, größer als 1,75 Meter und gerne Amateurläufer auf den Strecken 10 km oder Halbmarathon sein. Außerdem sollte er ein Allesesser und -trinker, reiselustig, lieber kräftig und sportlich, bodenständig und nicht abgehoben sein. Einfach ein Mensch, „mit dem man gemeinsam Ziele erreicht, aber auch sich in seinen Fähigkeiten ergänzt“, schreibt Eve.

Erika (64) – die Rock- und Bluesmusikhörerin

Erika, 64, ist 1,69 Meter groß und seit drei Jahren verwitwet. „Ich bin unternehmungslustig, mag Spaziergänge und Urlaube am Meer, Grillen im Garten, gutes Essen, alte Rock- und Bluesmusik und vieles mehr“, beschreibt sie sich selbst. Sie hat im sozialen Bereich gearbeitet und ist nun seit einem Jahr im Ruhestand. Sie ist schlank, sportlich und kein Oma-Typ.

Trotz Familie und Freundinnen fehlt ihr Gesellschaft an den Wochenenden oder im Urlaub. Deshalb sucht sie einen gepflegten guten Freund passenden Alters für die gemeinsame Freizeitgestaltung. „Wenn du deine Freizeit auch lieber unter Menschen als im Internet verbringst, würde ich mich freuen, von dir zu hören.“

Marion (55) – die Neu-Rostockerin

Marion ist 55 Jahre jung und 1,72 Meter groß. Letztes Jahr hat sie ihren Lebensmittelpunkt von der Insel Usedom nach Rostock verlegt. „Neue Wohnung, neuer Job und vielleicht auch neue Liebe?“, fragt sie hoffnungsvoll. Für sie ist das Glas immer halb voll! Außerdem liest und tanzt sie gerne und hält sich mit Spazierengehen, Yoga und im Fitnessstudio und bei der Gymnastik fit.

„Mein neuer Partner sollte zwischen 50 und 60 Jahre alt sein, groß und sportlich, treu und ehrlich, humorvoll, ein guter Gesprächspartner und vielleicht auch ein bisschen verrückt wie ich und er sollte mit beiden Beinen im Leben stehen. Er muss nicht perfekt sein, sondern einfach zu mir passen“, beschreibt sie ihren Traummann.

Gisela (67) – die Kontaktfreudige

Das Leben ist zu zweit noch schöner, findet zumindest Gisela. Sie ist 67 Jahre alt und verwitwet, 1,74 Meter groß und hat rote Haare. „Ich bin sehr kontaktfreudig, zuverlässig und treu“, beschreibt sie sich weiter. Zu ihren Hobbys gehören unter anderem Spaziergänge, Konzertbesuche aller Art, Kinobesuche, Reisen oder Tanzen.

Sie sucht einen Partner, der zuverlässig, ehrlich und mit sich im Reinen ist. Er sollte mindestens ab 1,80 Meter groß und zwischen 65 und 72 Jahre alt sein. Bei einem Kaffee könne man sich dann gern besser kennenlernen, schreibt Gisela.

Sarah (38) – die leidenschaftliche Köchin

Sarah ist 38 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie ist gebürtige Rostockerin, lebt aber aktuell in Bremen. „Die Liebe zu meiner Heimat lässt mich nicht los: Oft begleite ich meine Mutter auf Kurzreisen nach Warnemünde und genieße die Zeit im Kreis meiner dort verwurzelten Familie“, schreibt sie. Sarah hat braune Augen, dunkle Locken und eine weibliche Figur. Sie lacht gerne – und laut. Sie habe Humor und einen starken Willen. „In meiner Freizeit liebe ich es, zu verreisen und zu tanzen. Manchmal lese ich ein Buch oder schalte bei einem guten Film/Serien ab. Kochen für Familie und Freunde ist meine Leidenschaft“, sagt sie weiter.

Sie sucht einen Partner, der es ernst meint, ehrlich und aufgeschlossen ist. Er sollte berufstätig sein und über gemeinsame Interessen wie Sarah verfügen. Das ist aber kein Muss.

Jana (55) – die reiselustige Strandliebhaberin

Jana ist 55 Jahre alt, 1,78 Meter groß, Nichtraucherin und geschieden. Ihre zwei erwachsenen Kinder leben außer Haus. „Gern bin ich auf Reisen im In- und Ausland, mag den Strand zu jeder Jahreszeit, bin mit Freunden unterwegs, zum Beispiel zu einem Clubkonzert, Grillparty am Gehlsdorfer Ufer oder spontanen Unternehmungen. Ich male und lese gern, mag meinen Job und bekomme fast alles allein hin“, beschreibt sie sich.

Aber es sei schöner Erlebnisse, zu teilen, mit jemanden darüber zu erzählen, was ihn oder sie bewegt. Sie sucht eine Partnerschaft auf Augenhöhe, Geborgenheit, mag lachen, sich ankuscheln, gemeinsam etwas unternehmen, aber auch einen gemütlichen Abend zu Hause.

Manuela (48) – die Camperin

Manuela ist 48 Jahre alt und kommt aus Bad Doberan. Sie steht mit beiden Beinen voll im Leben, beruflich wie privat. Ihre Hobbys sind Reisen, Sport, wie zum Beispiel Radfahren, Fitnessstudio, und das Kochen. „Verbringe meine Freizeit mit Freunden und bin gerne mit meinem Vierbeiner in der Natur und am Wasser unterwegs“, schreibt sie weiter über sich.

Von einem Partner wünscht sie sich, dass er humorvoll, etwas romantisch und gesellig sein soll. Außerdem soll er gerne reisen und Camping mögen. Wichtig ist ihr auch, dass er seine Partnerin respektiert und berufstätig ist.

Sybille (62) – die „Nicht-Stubenhockerin“

Sybille ist 62 Jahre alt und wohnt im Randgebiet von Rostock. Sie ist Krankenschwester in der forensischen Psychiatrie der Uni Rostock. Zum Ende dieses Jahres wird sie aber aufhören zu arbeiten. Nur auf der faulen Haut zu sitzen, ist für sie aber nichts, deshalb will sie sich dann auf jeden Fall einen Nebenjob suchen. Auch in ihrer Freizeit ist sie kein Stubenhocker: „Ich bin gerne in der Natur unterwegs, wandern, radeln und natürlich darf die Ostsee nicht fehlen“, schreibt sie über sich. Auch stöbert sie gerne in Buchläden, sitzt im Straßencafé und genießt ab und an Kultur. Sie hofft, auch bald wieder auf Reisen gehen zu können.

Sie sucht einen Partner, der „mit beiden Beinen im Leben steht“, der auch eigene Vorschläge einbringt, der nicht „nur nett und anwesend ist“. Sollte es passen, wäre sie auch bereit umzuziehen – wenn auch nicht gleich sofort.

Roswitha (62) – die Tierliebe

Roswitha ist 62 Jahre alt, 1,68 Meter groß und berufstätig. Sie liebt es, vor und nach der Arbeit lange mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Außerdem hört die Witwe gerne Musik.

Ihr Partner sollte tierlieb, aufgeschlossen, gebildet und ein Familienmensch sein, beschreibt Roswitha.

Birgit (56) – die Gefühlvolle

Birgit ist 56 Jahre alt und Nichtraucherin. Seit 2019 ist sie bereits alleine. „Ich kann mir einen Partner vorstellen, der nicht mit den Gefühlen des Anderen spielt und etwas älter ist als ich“, beschreibt sie ihren Traummann. Außerdem sollte er gerne Fahrradfahren und gemeinsam Hobbys mit ihr durchführen. Wenn er einen Garten hat, wäre das perfekt. Sie wohnt in Sanitz.

Von Ann-Christin Schneider