Was will ich später mal werden? Spätestens kurz vor dem Abschluss schwirrt diese Frage in den Köpfen vieler Schüler herum. Damit die Fragezeichen verschwinden, gibt es bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Rostock das Projekt der Ausbildungsbotschafter. „Schüler gehen einfach anders mit dem Thema Ausbildung und Zukunft um, wenn es von etwa Gleichaltrigen vermittelt wird“, sagt Berit Heintz, Leiterin des Bereichs Aus- und Weiterbildung bei der IHK.

Azubis aus dem zweiten und dritten Lehrjahr werden seit Oktober 2018 regelmäßig an Schulen geschickt, um über ihren beruflichen Alltag zu berichten. „Die Botschafter sollen den Beruf so authentisch wie möglich darstellen. Deswegen bringen sie Werkzeuge mit oder kommen im Blaumann“, sagt Heintz. Aktuell zählt die IHK 15 Botschafter.

Projekt lebt durch praktische Nähe

Bei den Schülern kommt das laut Heintz super an. Kürzlich hat ein Auszubildender für Rohr-, Kanal- und Industrieservice eine Schule in Papendorf besucht. Mit einem Saug-, Spül- und Kamerawagen habe er Eindruck schinden können. „Die Schüler waren total begeistert, dass sie die Rohre anschauen konnten“, sagt Heintz.

Das Projekt lebt besonders durch die Nähe zur Praxis. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Einblicke in die Praxis für die Schüler die wertvollsten Erfahrungen sind“, berichtet Heintz. Deswegen findet sie auch, dass ein zweites Praktikum im Laufe der Schulzeit durchaus notwendig ist – vor allem an Gymnasien.

Nicht beschönigend, sondern ehrlich

Azubis sollen ihre Ausbildung aber ehrlich darstellen und nicht beschönigen, wie Berit Heintz sagt: „In jeder Ausbildung gibt es gute und schlechte Tage. Das werden sie den Jugendlichen sicherlich berichten.“ Denn laut Heintz ist das Ziel vieler Firmen, die Lehrlinge langfristig zu binden: „Wenn die Azubis später das böse Erwachen haben, bringt das keinem etwas.“

Das bestätigt auch Christian Wagner. Er macht eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker in der Rostocker Neptun Werft und berichtet Schülern sechs Mal jährlich von seinem Beruf. „Ich rede nicht um den heißen Brei herum“, sagt der 24-Jährige. Gemeinsam mit seinem Kollegen Karl Dreyel spricht er über alle Facetten – auch über seine privaten Umstellungen: „Mit einer eigenen Wohnung ist es nicht mehr so schön wie bei Mutti“, warnt er ironisch.

Insgesamt ist er gerne an den Schulen, mag es, mit den Schülern zu sprechen. „Ich finde es sehr wichtig, Ausbildungsberufe kennenzulernen. Aus meiner eigenen Schulzeit weiß ich noch, dass viele gesagt haben, dass wir studieren sollten“, sagt Wagner. Allerdings ergibt das Programm seiner Meinung nach nicht in allen Klassenstufen Sinn. „Besonders die unteren Jahrgänge sind oft nicht vorbereitet und interessieren sich noch nicht dafür.“

Schüler schätzen Ausbildungsmarkt oft falsch ein

Beim Blick auf den Ausbildungsmarkt wird deutlich: Erfahrungsberichte sind notwendig, um das Bewusstsein der Schüler zu schärfen. Aus dem Bericht „Bildung in Deutschland 2020“ der Autorengruppe Bildungsberichterstattung geht hervor, dass in Mecklenburg-Vorpommern vielerorts eher wenige neue Ausbildungsverträge geschlossen werden, obwohl Stellen da sind. Am schlechtesten sind die Zahlen in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg. 12 bis 16,5 Prozent der Stellen wurden hier nicht besetzt. Trotz vieler unvermittelter Bewerber gibt es aber auch viele unbesetzte Stellen.

Laut Heintz liegt das häufig daran, dass Schüler ein unrealistisches Bild vom Arbeitsmarkt haben. Berufe, die sie gerne ergreifen wollen, sind oftmals gar nicht so gefragt. „Der Markt stellt so viele Plätze wie gebraucht werden. Die Jugendlichen sollen nach der Ausbildung ja auch nicht arbeitslos sein“, sagt Heintz. In den Bereichen Bau, Ernährung und Hotel- und Gaststättengewerbe sind seit Jahren viele Stellen unbesetzt.

Was hat es bisher gebracht?

Ob und wie viele Schüler durch das Programm eine Ausbildung begonnen haben, ist unklar. Die IHK hat diese Zahlen nicht erhoben. Doch darum geht es auch nicht, sagt Heintz: „Unsere Aufgabe ist es, zu informieren.“ Azubi Christian Wagner hingegen kann einen Erfolg verkünden. „Zwei Schüler, bei denen ich letztes Jahr war, machen jetzt bei uns eine Ausbildung“, sagt der 24-Jährige stolz.

