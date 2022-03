Rostock

Ein zarter Nebel liegt über der Warnow, Möwen umkreisen die Schiffe, nur eine Handvoll Radfahrer bahnt sich ihren Weg durch die morgendliche Kälte: Auf den ersten Blick ist es ein herkömmlicher Donnerstagmorgen im Rostocker Stadthafen.

Wäre da nicht der 38 Meter hohe Schwimmkran, dessen Ausleger in grellem Orange leuchten. Er deutet an: Für die Friedemann-Kunz-Familienstiftung ist dieser Tag alles andere als gewöhnlich. Denn nun entscheidet sich, wie es mit dem beliebten Gastro-Kutter „Luna Rossa“ nach seinem Kentern in der Nacht zum 20. Februar weitergeht.

In der Nacht zum 20. Februar versank der Restaurant-Kutter „Luna Rossa“ wegen des Sturmtiefs „Antonia“ zum Teil in der Warnow. Quelle: Ove Arscholl

„Die ‚Luna Rossa‘ gehört zum Stadthafen“

Tagelang liefen die Vorbereitungen, ein Taucher verschaffte sich einen Durchgang unter dem 24 Meter langen Holzschiff, um die rettenden Hebegurte zu platzieren. Damit alles abläuft wie geplant, versammelt sich das neunköpfige Team vom Rostocker Bergungsbetrieb „Baltic Taucher“ bereits um 8.15 Uhr für die letzten Absprachen, bei einem Grad Celsius.

Auch wenige Schaulustige sind schon vor Ort. Eine von ihnen ist Rentnerin Erika Kokstein: „Die ‚Luna Rossa‘ gehört zum Stadthafen“, meint sie. „Hoffentlich erstrahlt sie bald wieder in altem Glanz.“

Eine Erwartung, die auch Arno Pöker, Vertreter des Eigentümers Friedemann Kunz, teilt: „Wenn es wärmer wird, möchte ich hier wieder stehen und ein schönes Marlower Bier trinken“, sagt er. Wann das Schiff samt Technik an Bord wieder einsatzfähig sei, stehe jedoch noch in den Sternen.

Bergung der „Luna Rossa“ zieht Schaulustige an

Bereits der logistische Aufwand der Bergung ist hoch: Mit einem kleinen, orangefarbenen Rettungsboot nähern sich drei Arbeiter, ausgestattet mit passenden Warnwesten und Helmen, der Ölsperre. Die Enden befestigen sie teils fluchend am Schwimmkran, der den 155 Tonnen schweren Gastro-Kutter anschließend aus seiner Schräglage auf der Steuerbordseite (in Fahrtrichtung rechts) befreit.

Währenddessen mehren sich die Akteurinnen und Akteure an der Kaikante: Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt verschafft sich einen Eindruck, das Hafenamt, die Wasserschutzpolizei. Und auch die Zahl der Beobachterinnen und Beobachter steigt – wenngleich die „Luna Rossa“ wohl erst am Mittag am Haken hängt. „Wir bleiben so lange“, sagt Ruheständler Hans Dittmann, der mit den Händen in seinen Jackentaschen darauf wartet.

Rettung des Gastro-Schiffs erfordert viele Sicherheitsmaßnahmen

Vorerst wird Taucher Jan Ostrowsky auf seinen Einsatz vorbereitet. Mit seinem dunkelblauen Neoprenanzug, zwei Leuchten auf dem Kopf und der Pressluftflasche im Gepäck macht er sich auf den Weg in das rund vier Grad Celsius kalte Wasser, um dem Holzkutter die Gurte für den Transport anzulegen. Etwa eine halbe Stunde später folgt der wegen des pfeifenden Windes leise Siegesruf per Funk: „Geschafft!“ Daraufhin verlässt der Taucher den Bereich – aus Sicherheitsgründen.

Taucher Jan Ostrowsky schwimmt in der Warnow, um die „Luna Rossa“ zu sichern. Quelle: Ove Arscholl

Um auch die Kaikante um die „Luna Rossa“ herum zu sichern, arbeitet die Wasserschutzpolizei, die den Prozess sowohl land- als auch seeseitig begleitet, mit rot-weißem Flatterband. Es senke die Gefahr, „dass Zuschauer oder Fußgänger verletzt werden, falls doch etwas passiert“, erklärt Sprecherin Petra Kiekhöfer. „Und es dient dazu, dass Neugierige nicht in die Warnow fallen.“

„Sind noch nicht bei der Reparatur“

Dann, nach fast fünf Stunden der Vorbereitung, geht es plötzlich in die heiße Phase. Ein lautes Quietschen ertönt. Ganz behutsam und langsam wird die „Luna Rossa“ angehoben. „Zunächst gilt es, zu prüfen: Wo sind eventuelle Schäden?“, berichtet Katharina Pap, Tochter des Bergungsleiters, die sich das Spektakel ebenfalls aus sicherer Entfernung ansieht. Das Ziel: das Wasser zunächst abpumpen und prüfen, ob der Kutter schwimmfähig ist. „Wir sind noch nicht bei der Reparatur, sondern noch bei der Analyse“, so Pöker.

Als der Restaurant-Kutter abhob, zeigten sich erste Löcher als mögliche Ursache für das Kentern. Quelle: Ove Arscholl

Bis Freitag bleibt die „Luna Rossa“ im Rostocker Stadthafen

Ein Zustand, der bis zum späten Nachmittag anhält: Der unerwünschte Inhalt der „Luna Rossa“ ist zwar passé. „Über Nacht bleibt sie aber gesichert an Ort und Stelle“, sagt Eyk-Uwe Pap, Chef des 30-jährigen Familienbetriebs „Baltic Taucher“. Wegen der Löcher im Kutter werde dieser erst am Freitag abgeholt und letztlich wohl zur Reparatur in den Fischereihafen gebracht. Wann es tatsächlich wieder möglich ist, sich vor dem Gastro-Schiff „ein schönes Marlower Bier“ zu gönnen, bleibt weiterhin offen.

Von Jessica Orlowicz