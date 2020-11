Weihnachstollen – in Supermarkt-Regalen liegen sie schon seit Wochen. Doch die Traditionsbäcker aus MV legen erst jetzt los. Obwohl der Stollen ein Klassiker ist, geht jeder ein bisschen anders an die Zubereitung ran. In einem Rostocker Familienbetrieb setzt man auf alte Rezepte – und eine Prise Geheimnis.