Kaufhaus in 1A-Lage - Dauerzoff vor Gericht: So steht es um die alte Leiser-Villa in der Rostocker Innenstadt

Die alte Leiser-Villa in der Kröpeliner Straße steht seit Jahren leer. Der Eigentümer, „Nanu-Nana“-Chef Joachim Hoepp, und die Rostocker Ostseesparkasse streiten um die Immobilie weiter vor Gericht. Wie es mit dem Kaufhaus weitergehen soll: