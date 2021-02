Rostock

Was würde passieren, wenn Hacker die europäische Energieversorgung lahmlegen und Rostock tagelang ohne Strom bliebe? Mehr als viele für möglich halten. Eine „Kommunale Impact Analyse“ der Berliner KomRe AG im Auftrag des Brandschutz- und Rettungsamtes der Hansestadt schildert mögliche Folgen eines vier Tage dauernden Blackouts. Die erinnern an den Bestseller-Thriller „Blackout – Morgen ist es zu spät“ des österreichischen Schriftstellers Marc Elsberg. In dem Roman, der im Herbst mit Moritz Bleibtreu verfilmt wurde, drehen Computer-Kriminelle Europa für zwei Wochen den Saft ab.

Was bei einem echten Blackout in Rostock geschehen würden, zeigt die Studie anhand eines Zeitstrahls.

Noch in Minute eins bleiben alle Aufzüge stecken, Internet und Festnetz fallen aus. Das Kohlekraftwerk im Seehafen geht sofort vom Netz. Ampeln und Geldautomaten stellen den Betrieb ein.

Nach einer Stunde kommen in den Kliniken immer mehr Notrufe von Pflegeheimen ein, weil es für Patienten, die auf die Unterstützung von Maschinen angewiesen sind, langsam kritisch wird.

Eine halbe Stunde später brechen die Mobilfunknetze zusammen.

Mit Stunde drei des Ausfalls hört die Abwasserversorgung auf zu funktionieren, die Trinkwasserversorgung hält voraussichtlich doppelt so lange durch.

Zehn Stunden dauert es, bis Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste Probleme bekommen, ihre Einsatzfahrzeuge nachzutanken.

Die Notstromversorgung der Südstadtklinik hält einen Tag durch, die an der Uni-Medizin zwei Tage, so die Studie.

Nach drei Tagen sterben die ersten Pflege- und Dialysepatienten, nach fünfeinhalb Tagen ist ein Großteil der unversorgten Pflegepatienten tot.

Dass es zu einem solchen Mega-Stromausfall kommt, ist extrem unwahrscheinlich, heißt es übereinstimmend bei den Rostocker Stadtwerken, der Netzgesellschaft Edis und dem Netzbetreiber 50hertz. Völlig ausschließen ließe das sich aber nicht. „Vor etwas mehr als einem Jahr hätte ja auch niemand für möglich gehalten, dass wir jemals eine solche Pandemie bekommen und alles geschlossen wird“, sagt Edis-Sprecher Michael Elsholtz.

3000 Liter Diesel für den Notfall

Südstadt- und Uniklinik widersprechen den Ergebnisse nicht. Der Diesel-Tank für das Notstromaggregat in der Südstadtklinik fasst 3000 Liter, „das reicht je nach Füllstand und Leistungsabnahme für 24 bis 48 Stunden“, sagt Verwaltungsdirektor Steffen Vollrath. Ähnlich sieht es an der Uniklinik aus, bestätigt Tobias Mundt, Geschäftsbereichsleiter für die Betriebs- und Medizintechnik, die Notstrom-Versorgung reicht, je nach Bereich für ein bis zwei Tage.

Vier Tage ohne Strom wären verheerend für die ganze Stadt: „Nach 96 Stunden Blackout wird mit einem erheblichen Schadenausmaß gerechnet“, heißt es in der veröffentlichten Kurzfassung der Studie. Zu erwarten seien sowohl Sachschäden in zweistelliger Millionenhöhe als auch nicht näher erläuterte „Personenschäden“. Weil es sicherheitsrelevante Details enthält, ist das komplette Untersuchungsergebnis eingestuft als „Verschlusssache – nur für den Dienstgebrauch“.

Starthilfe aus Dänemark

Trotzdem kommt Rostock aber vergleichsweise gut weg, wenn auch an einigen Stellen Nachholbedarf besteht. Durch das Tanklager im Seehafen gibt es große Mengen Kraftstoff in der Nähe. Für den Krisenfall müsse allerdings eine Versorgungslogistik für Krisen- und Einsatzkräfte geschaffen werden.

Positiv bewerten die Berliner Blackout-Experten zudem, dass in Rostock mit der Marine die Bundeswehr stationiert ist sowie den Hafen mit den Fähren. Senator Chris Müller-von Wryz Rekowski (SPD): „Die Studie gibt uns eine gute Hilfestellung, um gemeinsam mit andere Akteuren mögliche Schwachstellen in unseren Plänen schrittweise zu beheben. Weitere Analysen für andere mögliche Notlagen werden folgen.“

Beim Neustart könnten Dänemark und die Offshore-Windparks „Baltic 1“ und „Baltic 2“ eine entscheidende Rolle spielen. Das tote Stromnetz könnte nur in Rostock als eine Art „Insellösung“ teilweise neu hochgefahren werden. Für einen so genannten Schwarzstart des Rostocker Kohlekraftwerks wäre viel Strom nötig – wie beim Auto, das nicht ohne Anlasser anspringt. Im Dezember simulierte 50hertz erfolgreich einen Schwarzstart des Kraftwerks. Die Energie lieferte das Ostsee-Kabel „Combined Grid Solution“, das beide Länder und die Windparks verbindet und in Bentwisch anlandet.

Im Alltag spielen kleine oder größere Blackouts bislang fast keine Rolle. Alle Stromausfälle eines Jahres in Rostock summieren sich laut Stadtwerke auf rund sieben Minuten. Bundesweit beträgt die Spanne zwölf Minuten, Länder wie China und die USA bringen es auf mehrere Hundert Minuten.

Laut Edis-Sprecher Elsholtz waren mehrstündige Stromausfälle im Winter bis in den 1970er Jahren in Rostock alltäglich. Mit den Neubauvierteln und ihrer moderneren Infrastruktur wurden die Blackouts seltener.

Von Gerald Kleine Wördemann