Rostock

792 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern sind (Stand 10.3.2021) an oder mit dem Corona-Virus verstorben. Ihnen wollen die Rostocker Jusos mit einer besonderen Aktion gedenken.

In einem Post auf Instagram rufen sie Rostocker und Rostockerinnen zur gemeinsamen Trauer auf dem Neuen Markt auf. „Am Montag, dem 15. März 2021 möchten wir euch die Gelegenheit bieten, zum stillen Gedenken an die zahlreichen Verstorbenen der COVID-19-Pandemie auf dem Neuen Markt [...] zusammenzukommen. Ihr könnt dafür gerne auch eine Kerze mitbringen und anzünden.“ Die Veranstalter appellieren an die Teilnehmenden, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zueinander zu halten.

„Zudem weisen wir euch darauf hin, dass das stille Gedenken bis etwa 22 Uhr angemeldet ist, ihr also nicht bereits 17.30 am Neuen Markt erscheinen müsst. So können wir große Ansammlungen vermeiden und allen gleichermaßen die Möglichkeit des stillen Gedenkens geben“, heißt es.

Von Antje Bernstein