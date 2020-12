Rostock

Cash flitzt den Strand in Warnemünde entlang und stürzt sich in die kalten Fluten, um seinen Ball zurückzuholen. In sicherer Entfernung hockt eine Frau mit ihrer Kamera und knipst ein Foto nach dem anderen. Sie gibt dem Australien Shepherd Anweisungen, er setzt sich brav auf einen Stein, schaut verträumt in die Luft. „Perfekt“, sagt Severina Möller. Die Fotos wird sie auf ihrem Instagram-Account @crazy_cashdog hochladen, auf dem sie ihre mehr als 22 000 Follower an ihrem Leben mit Hund teilhaben lässt.

„Bevor Cash bei uns einzog, habe ich mich selbst mit Hundebesitzern auf Instagram ausgetauscht und viele hilfreiche Tipps bekommen“, erzählt die 31-Jährige aus Jürgenshagen bei Rostock. „Und das wollte ich auch: Andere Leute an der Entwicklung meines Hundes teilhaben lassen und meine Erfahrungen weitergeben.“

Anzeige

Also begann sie vor zwei Jahren damit, ihren ehemals privaten Account mit Leben zu füllen. Sie vergleicht es mit einem Tagebuch, das sie mit Bildern und kleinen Videos bestückt. „Dass so viele Leute Interesse daran haben, hätte ich anfangs gar nicht gedacht“, sagt sie erstaunt.

„Ich habe viele Freunde über Instagram gefunden“

Inzwischen verbringt die junge Frau mehr als drei Stunden am Tag auf der Plattform. „Das Verfassen der Beiträge dauert gar nicht so lange, aber der Austausch mit anderen Hundebesitzern kostet viel Zeit.“ Gerade diese Interaktion mit den Followern sei es, was ihr an der Plattform Freude bereite. „Ich habe viele Freunde über die App gefunden.“ Sie selbst würde durch Diskussionen mit anderen Hundebesitzern noch viel dazu lernen.

Lesen Sie auch

Andersherum könne sie Followern Sorgen nehmen und darüber erzählen, wie die Hundeerziehung bei ihr klappe. „Ich zeige auch, dass nicht immer alles so läuft, wie ich es mir wünsche. Auch das gehört dazu und das schätzen viele Follower an meinem Account“, verrät Severina. Authentisch sein sei ein wichtiger Punkt, um auf Instagram erfolgreich zu sein.

Die Petfluencerin – so nennt man Influencer, die ihren Account mit tierischem Content bestücken – verrät, dass auch die Qualität der Fotos entscheidend sei. „Das erste Jahr hat die Hundefotografin Annie Klähn von Anniemal-Fotografie die Fotos von Cash gemacht, die habe ich dann auf Instagram veröffentlicht.“ Das habe ihr den ersten Erfolg auf der Plattform gebracht. Schließlich würde man bei schönen Fotos eher hängen bleiben und diese anschauen als bei zufälligen Schnappschüssen. Seit einiger Zeit fotografiert Severina auch selbst. Etwa drei Stunden in der Woche nimmt sie sich Zeit, um Fotos zu machen und zu bearbeiten.

Tipp: Verschiedene Funktionen der App nutzen

„Ich mache mir meistens vorher einen Plan, wie ich Cash in Szene setzen möchte und ziehe dann mit ihm los“, verrät die 31-Jährige. Storys, also kleine Videosequenzen, die nur einen Tag verfügbar sind, mache sie eher nebenbei. Beim Spazierengehen, wenn Cash mit den Katzen tollt, oder er einfach nur niedlich in die Kamera schaut.

„Und lächeln“: Severina setzt Cash gekonnt in Szene Quelle: Annie Klähn / Anniemal-Fotografie

„Es macht Spaß, die verschiedenen Funktionen der App auszuprobieren“, sagt Severina. Eine Mischung aus den verschiedenen Funktionen würde mehr Leute auf den Account ziehen. Mit der neuesten Funktion, lustig bearbeitete, kleine Videoclips, sogenannte Reels, ging ihre Reichweite durch die Decke. Mehr als 205 tausend Leute sahen den Clip, in dem Cash selbst mit einer Computerstimme erzählt, wie eine Katze unbeeindruckt von ihm war.

Inzwischen macht Severina mit ihrem Hund auch Werbung für Unternehmen auf dem Instagramaccount, hat Kooperationen mit Leinenherstellern, Futterlieferanten oder Hundebetten. „Firmen haben inzwischen erkannt, dass man mit dieser Form des Marketings direkt die Zielgruppe ansprechen kann“, sagt sie. Wenn Severina und Cash ein Produkt vorstellen, bekommen sie dafür Geld. „Aber auch hier muss man authentisch bleiben“, sagt die Hundebesitzerin. „Die Produkte müssen auch wirklich zu uns passen.“

Reichweite für etwas Gutes nutzen

Ihre große Reichweite möchte sie auch für etwas Gutes nutzen. Einer ihrer liebsten Kooperationen, wie sie sagt, war mit einer Organisation, die sich für Straßenhunde in Rumänien einsetzt. „Man kann mit Instagram auch viel bewirken“, meint die Frau. Mit einem anderen großen Tieraccount aus der Gegend hat sie eine Spendenaktion für mehrere Tierheime in MV ins Leben gerufen, die Resonanz mache sie sprachlos. „So viele Leute sind bereit, zu spenden.“

Obwohl es ihr Spaß macht, Fotos von Cash auf Instagram hochzuladen, könnte sie sich nicht vorstellen, den Account hauptberuflich zu führen, wie einige Influencer es tun. „Das ist mir zu unsicher und die Sparte ist vermutlich auch zu klein“, gibt sie zu. In ihren Beiträgen über Cash zu erzählen solle ihr Spaß machen und nicht zur Pflicht werden. „Und bis jetzt macht es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß“, sagt sie schmunzelnd. Ideen für die nächsten Fotos inklusive.

Von Stefanie Ploch