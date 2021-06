Ein 44-Jähriger hat in einem Wohnhaus im Stadtteil Gehlsdorf randaliert und seinen Vater mit einer Machete bedroht. Der rief aus Angst um sein Leben die Polizei. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

