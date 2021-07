Rostock

Klimafreundlich und ohne Umsteigen nach Schweden: Die schwedische Reederei AB Gotland gab am Dienstag Details zu ihrer neuen Fährlinie Rostock-Stockholm bekannt, die am 30. August startet. Mit der Verbindung will Schweden seine Klimaziele voranbringen, indem Verkehr von der Straße auf die Ostsee verlagert wird.

Nach bisherigem Stand legt die Fähre „Drotten“ dreimal wöchentlich in Rostock ab, jeweils um 19 Uhr dienstags, donnerstags und sonnabends. Nach insgesamt 18 Stunden Fahrt macht das Schiff tags darauf gegen 13 Uhr im Hafen von Nynäshamn fest, etwa eine Dreiviertel Stunde Autofahrt entfernt von der schwedischen Hauptstadt. Die Stadt Visby auf der schwedischen Insel Gotland soll auf einzelnen Abfahrten in die Strecke eingebunden werden.

Preise noch offen

Wer jetzt schon eine Schwedenreise im Spätsommer buchen möchte, braucht noch etwas Geduld. Auf der Webseite existiert noch kein digitales Buchungssystem, die Reederei nimmt Anfragen per E-Mail entgegen. Die Ticketpreise sollen erst in den kommenden Wochen feststehen, teilt Reederei-Chef Håkan Johansson auf Anfrage mit. An Bord gibt es Platz für 1400 Passagiere, 115 Kabinen sowie für 1650 Lademeter Fracht.

Ursprünglich sollte die Route sogar täglich angefahren werden, mit einem zweiten Schiff. Doch das ist offenbar noch nicht entschieden: Johansson will nach dem Start der Linie weitere Informationen bekannt geben. Die Linie tritt unter dem Markennamen „Hansa Destinations“ auf.

Neues Angebot stärkt Rostocker Hafen

Für Rostocks Hafen ist die neue Strecke im Fahrplan ein Erfolg. „Wir arbeiten seit Jahren daran, neue Fährlinien anzusiedeln“, sagt Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch. Jedes weitere Angebot helfe dem Hafen dabei, „robuster“ zu werden, nicht zuletzt gegen die künftige Konkurrenz der Fehmarn-Belt-Querung.

Zurzeit nimmt ab Rostock die Reederei Scandlines mehrmals täglich Kurs auf das dänische Gedser, TT- und Stena Line legen an im südschwedischen Trelleborg, Frachtfähren verschiedener Reedereien steuern Finnland an, allerdings ohne Passagiere.

Gescheiterter Versuch

Nur mit einer Stockholm-Route wollte es lange nicht so gut klappen. Vor knapp 20 Jahren versuchte die griechische Reederei Superfast schon einmal eine Rostock-Stockholm-Verbindung zu etablieren, musste aber nach kurzer Zeit mangels Nachfrage wieder aufgeben. Die Fahrtzeit betrug auch damals 18 Stunden, schwedischer Zielhafen war Södertälje, 30 Autominuten von südöstlich von Stockholm.

Diesmal sind die Rahmenbedingungen deutlich besser, der schwedische Staat unterstützt das Vorhaben mit Fördermitteln. Für Investitionen, die zur Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße aufs Wasser beitragen, zahlt die Verkehrsbehörde einen Ökobonus. AB Gotland erhält für die Rostock-Stockholm-Route umgerechnet 9,6 Millionen Euro.

75 000 Lkw weniger

Die neue Fährlinie soll 75 000 Lkw-Fahrten jährlich von der Straße auf den Seeweg umlenken, der CO2 -Ausstoß um 20 Prozent sinken. Laut Schweriner Infrastrukturministerium fuhren die Laster bisher zum südschwedischen Hafen Trelleborg. Was bedeuten könnte, dass auf dieser Route die Schiffe leerer werden.

Laut Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) unterstreicht die Entscheidung der „Rederi AB Gotland“ die „Bedeutung Rostocks als leistungsfähiger Fährhafenstandort und als wichtiger Verkehrsknotenpunkt an der deutschen Ostseeküste“. Die neue Linie trage zum Ausbau der Verkehrsnetze bei, die Nordeuropa, den Mittelmeerraum und Asien miteinander verbinden. Rostock ist dabei ein wichtiger „Kernnetzhafen“.

Die „Rederi AB Gotland“ ist in Schweden für ihre Routen aus dem Raum Stockholm nach Gotland bekannt. Vier Schiffe, erkennbar am roten Schornstein mit dem Buchstaben G, bieten bis zu 18 Touren täglich an.

Von Gerald Kleine Wördemann