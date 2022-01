Rostock, Stralsund, Wismar: So lief Silvester in den Städten von MV

Rostock

Am Silvesterabend wurde in MV vielerorts trotz Verkaufsverkaufs ordentlich geböllert. Teilweise wurde Feuerwerk auch außerhalb der genehmigten Bereiche abgebrannt. Insgesamt sprach die Polizei am Neujahrstag jedoch von einem weitgehend ruhigen Jahreswechsel.

Mehr Probleme als mit unerlaubter Pyrotechnik gab es einmal mehr mit alkoholisierten Feiernden. Dennoch: Die meisten Einheimischen und Urlauber in MV begrüßten das neue Jahr friedlich und besinnlich.

Die schönsten Bilder von Silvester 2021 in MV:

Zur Galerie Aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen und da der Verkauf von Böllern und Raketen verboten war, blieb es in Mecklenburg Vorpommern an Silvester sehr ruhig. Die schönsten Momente hat die OSTSEE-ZEITUNG für Sie festgehalten.

Bewegende Geste in Stralsund

In Stralsund etwa erinnerten viele Bürger mit einer schönen Geste an das traurige Schicksal des verstorbenen Leon. Der junge Mann war im Sommer 2021 nach einem schweren Sturz mit seinem Moped den Verletzungen erlegen. Er wurde nur 17 Jahre alt. An der damaligen Unfallstelle entzündeten sie etliche Kerzen.

Bewegend wurde es in der Sundstadt auch für eine junge Mutter. Vor einem Jahr hatte sie am 31. Dezember ihr Baby verloren. Ein Freund organisierte ihr kurzfristig noch eine Rakete, damit sie diese als Gruß zu ihrem verstorbenen Sohn – einem Sternenkind – hochschicken konnte. Sonst blieb der Himmel über Stralsund weitgehend dunkel.

An nur wenigen Stellen in der Stadt wurde wirklich geböllert oder Feuerwerk abgebrannt. Gesetzt wurde jedoch ein Zeichen mit einer Lasershow, die den Himmel über der Hansestadt als Zeichen des Zusammenhalts erhellen sollte

Viele Polizeieinsätze in Wismar

Auch in und um Wismar blieb es eher ruhig, auch wenn die Polizei mehrfach ausrücken musste. Besonders häufig wurden Körperverletzungen angezeigt. Achtmal waren die Beamten mit solchen Delikten in Wismar, Dorf Mecklenburg und Bad Kleinen befasst.

In einem Fall soll es wegen Lärmbelästigung zu einem Handgemenge gekommen sein. Der Angreifer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Greifswald kamen etwa 200 Personen im Museumshafen trotz Verbots zusammen und zündeten Feuerwerk. Die Polizei ließ sie gewähren.

Feuerwerk am Rostocker Stadthafen

In Rostock trafen sich rechtzeitig zum Countdown ins neue Jahr zahlreiche kleinere und größere Gruppen im Stadthafen, um das neue Jahr an der Kaikante zu begrüßen. Auch Böller und Feuerwerke wurden gezündet, obwohl das gemäß der geltenden Corona-Landesverordnung im gesamten Bereich des Stadthafens verboten war.

Laut Polizei gab es aber keine groben Verstöße in den Bereichen, in denen Zusammenkünfte und Feuerwerke verboten waren, weder im Stadthafen noch am Warnemünder Strand.

Auch für die Rostocker Feuerwehr war es laut Angaben eines Sprechers ein verhältnismäßig ruhiger Abend. So wurden die Beamten zu einem Balkonbrand in Stadtmitte gerufen, der allerdings nicht durch einen Böller entstanden war, sondern durch eine verkohlte Wurst auf dem Grill.

Angriff auf Beamte in Güstrow

In Güstrow gab es einen Familienstreit, bei dem sich die Aggression schließlich gegen die anrückenden Polizisten richtete, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock berichtete. Nachbarn hätten dort die Beamten gerufen, die mit vier Streifenwagen kamen. Einige der Streitenden griffen die Polizisten an, traten gegen Schienbeine und Knie, so der Sprecher. Zwei Menschen seien in Gewahrsam genommen worden.

Am Nachmittag des Silvestertags brannte eine Strohmiete in der Gemeinde Nossendorf (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Der Schaden wird auf 40 000 Euro geschätzt. Wie die Polizei mitteilte, brannten rund 1000 Strohballen. Die Polizei ermittelt nun dazu, ob zwei minderjährige Jungen mit dem Feuer etwas zu tun haben könnten und ob Feuerwerk im Spiel war.

Abgebrannte Gartenlaube in Schwerin

Ansonsten sei die Silvesternacht ruhig verlaufen. „Wir hatten nichts Großartiges: ein paar Briefkästen, ein paar kleine Brände, ein paar körperliche Auseinandersetzungen“, sagte ein Polizeisprecher.

In Schwerin habe aus ungeklärter Ursache eine Gartenlaube gebrannt, außerdem einige Müllcontainer. Die Corona-Beschränkungen seien kein Thema gewesen. Auch das Polizeipräsidium Neubrandenburg sprach von einer ruhigen Nacht. „Wir sind sehr zufrieden“, hieß es.

Reger Gebrauch von Verboten

In MV galt zum Jahreswechsel ein striktes Verkaufsverbot für Pyrotechnik. Die Kommunen hatten zusätzlich die Möglichkeit, Böller und Raketen in bestimmten Bereichen zu verbieten. Dort war dann nur Kleinfeuerwerk erlaubt. Laut Innenministerium machten Städte und Kommunen regen Gebrauch von der Regelung. Auf dem eigenen Grundstück durfte aber grundsätzlich Feuerwerk gezündet werden.

An Silvester galt außerdem ein Ansammlungsverbot auf öffentlichen Plätzen. Feiern in Gaststätten waren angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante ebenfalls verboten. Geimpfte und Genesene mussten ihre privaten Treffen auf höchstens zehn Menschen begrenzen. Menschen ohne Corona-Impfschutz durften sich mit höchstens zwei Menschen eines anderen Haushalts treffen.

Zuvor hatte Innenminister Christian Pegel (SPD) angekündigt, die Polizei werde mit den kommunalen Ordnungsbehörden konsequent gegen die Missachtung von Auflagen vorgehen.

Von Axel Büssem