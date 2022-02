Rostock: „Straßenfest“ mit 5000 Teilnehmern muss in den Stadthafen umziehen

Rostock

In der Hansestadt Rostock wird es am Montag erneut keine große, von Jens Kaufmann angemeldete Demo gegen die Corona-Maßnahmen geben. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, seien jedoch fünf Versammlungsanmeldungen für den 7. Februar eingegangen: Von 16 bis 20 Uhr heißt es am Gertrudenplatz „Solidarisch durch die Pandemie“, 50 Personen sind angemeldet. Unter dem gleichen Motto ruft der Kreisverband Die Linke 17 bis 19 Uhr zur Kundgebung auf dem Neuen Markt auf, avisiert sind ca. 200 Personen. Von 18 bis 19.30 Uhr heißt es am Universitätsplatz „Null Toleranz für egoistische und reaktionäre Querdenker- und Corona-Leugner-Aktivitäten“, angemeldet sind 20 Personen.

Auflage: Lichterfest muss umziehen

Zwischen 17 und 21 Uhr sollte am Warnowufer/Am Strande vom Kabutzenhof bis zur Grubenstraße und am Kanonsberg das „erste Rostocker Straßen- und Lichterfest“ steigen. Motto: „Es lebe die Deeskalation! Es lebe Rostock!“ Auflage der Stadt: Die Veranstaltung muss in den Stadthafen auf die Haedgehalbinsel umziehen. Avisiert sind bis zu 5000 Personen.

Eine Veranstaltung ab 17.30 Uhr am Rosengarten für „Grund- und Freiheitsrechte“ (max. 50 Personen) wurde verboten. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen in der Stadt.

Von Thomas Luczak