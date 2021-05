Rostock

Sie wollen die letzten Kleingärten in der Rostocker Südstadt an den Bahngleisen retten: Gabriele und Frank Schmidt vom Kleingartenverein „Pütterweg“.

Zwischen Südring und Hundertmännerstraße wurden einst Hunderte Gärten in vier benachbarten Vereinen bewirtschaftet. Heute ist davon nicht mehr viel übrig. Künftig sollen auf dem Areal – dem Groten Pohl – Wohnungen entstehen. Die meisten Kleingärtner wurden von der Stadt bereits entschädigt und haben ihre Gärten verlassen.

Nur ein paar wenige Mitglieder des Kleingartenvereins „Pütterweg“ bilden das letzte „gallische Dorf“, wie sie selbst von sich sagen. Viele Gartenfreunde haben ihre Gärten bereits aufgegeben. Eine Bewirtschaftung lohnt sich schließlich kaum, wenn dort bald schon Wohnbebauung stattfinden soll. Für die Wohnungsbaupläne am Groten Pohl müssen insgesamt 358 Kleingärten in vier Anlagen weichen.

Verein: Gärten sollen vor Verwilderung geschützt werden

Doch genau das ist einer der Haken für die Gartenfreunde: Bereits vor zwei Jahren waren die Kleingärtner vom Pütterweg mit einer Feststellungsklage vor dem Amtsgericht Rostock erfolgreich. Gekündigt werden darf nur, wenn ein Bebauungsplan vorliegt, hieß es unter anderem in der Urteilsbegründung (liegt der OZ vor). Den Plan gab es damals aber noch nicht, sie durften bleiben.

Nun ärgern sich die Kleingärtner vom Pütterweg erneut. Die meisten Gärtner wurden von der Stadt für ihre Gärten bereits entschädigt. Weil aber bisher nichts passiert war und die Gärten verwilderten, habe sich der Vorstand überlegt, die Gärten solange neu bewirtschaften zu lassen, bis ein Bauplan vorliegt. „Die Gärten waren ruckzuck weg“, berichtet Gabriele Schmidt, die auch Vorsitzende des Vereins „Pütterweg“ ist. Pacht verlange der Verein von den Übergangsgärtnern nicht. Man wolle einfach, dass die Gärten genutzt werden und nicht verwildern – wie in den Nachbaranlagen.

Vandalismus zwischen Apfelbäumen

Seitdem dort vor ein paar Jahren – seit 2017 – die Pächter entschädigt wurden, liegen die Gärten brach. Lauben sind entkernt, einige abgebrannt, auf einstmaligen Beeten liegen alte Elektrogeräte. Einige Hütten sind sogar besetzt. An fast jeder Ecke sind Spuren von Vandalismus zu sehen, zwischendrin blühen die Apfelbäume. Das wollten sich die verbliebenen Mitglieder der Anlage „Pütterweg“ ersparen und haben sich junge Leute in die Gärten geholt, um sie in Schuss zu halten.

Kleingärten in der Rostocker Südstadt: Sie wurden schon vor Jahren leergezogen. Die Folge: Vandalismus und Verwilderung. Quelle: Michaela Krohn

Doch genau das sollen sie nicht. Robert Kröger vom Landesverband der Gartenfreunde in MV erklärt: „Die ehemaligen Pächter wurden entschädigt. Die Flurstücke gehören der Stadt.“

Ein paar Hundert Meter weiter hatte der Kleingartenverband aber fast das gleiche versucht, wollte die bereits leergezogenen Gärten der Anlage „Primelweg“ ebenfalls neu verpachten. Ausgeschrieben war dies unter anderem in der Stadtteilzeitung „Südstern“. Gesucht wurden Pächter, die „arbeitsintensive“ Gärten übernehmen wollen.

Gärten am Primelweg stark verwildert

„Warum dürfen die Gärten am Primelweg wieder bewirtschaftet werden, unsere am Pütterweg aber nicht?“, fragt sich Gabriele Schmidt. Gegenüber der OZ erklärt Robert Kröger vom Landesverband: „Inzwischen gibt es einen Bauplan für das Gebiet am Groten Pohl.“ Heißt: So traurig es ist, die Kleingärtner dort – am Pütterweg – müssen weg.

„Die Anlage am Primelweg gehört zu einem ganz anderen Bebauungsgebiet, dem Pulverturm“, so Kröger weiter. Dafür gebe es noch keinen Plan, also können diese Gärten „noch“ weiterbewirtschaftet werden. „Wir sitzen als Verband auf diesen freien Gärten und hatten uns gedacht, sie können weiterverpachtet werden.“ Aber: „Wir haben unser Gesuch wieder zurückgenommen.“ Die Gärten seien inzwischen in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht wieder in Schuss zu bringen seien.

Aufgeben wollen die letzten Gärtner vom Pütterweg aber noch nicht. Zurzeit läuft eine weitere Klage der Stadt gegen Frank und Gabriele Schmidt persönlich. Dabei gehe es unter anderem um die Herausgabe der Namen derer, die die Gärten in der Kleingartenanlage derzeit ohne Pachtvertrag bewirtschaften. Mitte Juni werde vor Gericht verhandelt. Gabriele Schmidt sagt aber: „Wir haben noch Hoffnung. Vielleicht können die Gärten doch bleiben.“ Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen.

Von Michaela Krohn