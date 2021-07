Der Musiker Thees Uhlmann tritt am Freitag, den 16. Juli im Rostocker Iga Park auf. Wer noch keine Karte hat und das Konzert nicht verpassen möchte, hat hier die Chance sich zweimal zwei Tickets zu sichern. Die OZ verlost die Karten bis kommenden Montag. Sichern Sie sich hier Ihre Chance.

OZ verlost Karten für Thees Uhlmann Konzert in Rostock: So sind Sie dabei

