Rostock: Tote nach Astrazeneca-Impfung war Unimedizin-Mitarbeiterin

Rostock

Dieser Fall erschüttert die Menschen im Land: In Rostock ist eine 49-Jährige im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca verstorben.

Bei der Frau handelt es sich um eine Mitarbeiterin der Universitätsmedizin. „Sie hat in einem unserer Medizinischen Versorgungszentren gearbeitet“, bestätigte Prof. Dr. Christian Schmidt, Vorstandschef der Rostocker Uni-Klinik jetzt der OZ.

Betroffene erhielt Impfung vor elf Tagen

Nach OZ-Recherchen hatte die 49-Jährige vor elf Tagen ihre Impfung mit Astrazeneca erhalten. Wenige Tage später soll sie über Beschwerden geklagt und ihren Hausarzt aufgesucht haben. Kollegen berichten, der Ehemann habe seine Frau dann ein paar Tage später abends bewusstlos aufgefunden.

Die Frau wurde sofort in die Neurologie der Uni-Klinik nach Gehlsdorf gebracht. Untersuchungen hätten dann ergeben, dass sie eine Thrombose in der Hirnvenenarterie erlitten habe. Trotz intensiver Bemühungen kam die Hilfe aber zu spät.

Thrombozyten-Schnelltest aus Greifswald war offenbar positiv

Uni-Vorstand Schmidt will sich zu all diesen Details nicht äußern, verweist auf den Schutz von Patientendaten. Eine Obduktion soll am Freitag Klarheit bringen, ob wirklich die Nebenwirkungen der Impfung die Ursache für die Thrombose und den Tod der Frauen waren.

Erst vergangene Woche hatten Wissenschaftler der Uni Greifswald einen Schnelltest präsentiert, der nachweisen kann, ob die Impfung bei einem Patienten einen seltenen Abwehrmechanismus auslöst, der die Blutplättchen überaktiviert und so zur Thrombose führt. Bei der Frau aus Rostock soll ein Schnelltest auf diese Thrombozyten-Antikörper bereits positiv gewesen sein.

Von Andreas Meyer