Ab Montag tritt der harte Lockdown in Kraft und legt für mindestens vier Wochen auch in Rostock das öffentliche Leben in vielen Bereichen lahm. Für Lichtblicke will KTV-Verein sorgen. Mit neuem Vorstand plant er trotz Pandemie und steigender Inzidenz viele Events für das beliebte Rostocker Stadtviertel. Welche Veranstaltungen in diesem Jahr stattfinden könnten und wie.