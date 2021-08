Rostock

Der Kaffee zum Mitnehmen, das Bier auf dem Festival, der Take-away-Snack für die Mittagspause: Vieles, was wir im Alltag essen und trinken, wird in Einwegplastik angeboten. Einmal benutzt, landen Becher und Schalen im Müll oder werden achtlos in der Umwelt entsorgt. Besonders viel Plastik kommt bei Events wie großen Sportereignissen oder Open Airs zusammen. „Solche Veranstaltungen zählen zu den Hauptverursachern von Plastikmüll“, ist Samuel Drews überzeugt.

Mit dem Bündnis Plastikfreie Stadt kämpft er für eine umwelt- und klimafreundliche Zukunft. Die Rostocker Initiative hilft Unternehmen, Kunststoffprodukte einzusparen oder durch umweltschonendere Alternativen zu ersetzen und ist damit zum Vorbild für viele Städte in Deutschland geworden. Nach der Wirtschaft soll nun auch das Ehrenamt nachhaltiger werden – mit Rostocks erstem Becherverleih. Drews: „Das gibt es bislang bundesweit so noch nicht.“

1000 Trinkbecher werden per Fahrradkurier ausgeliefert

So funktioniert’s: Vereine, die Feste, Wettkämpfe und ähnliche Publikumsveranstaltungen ausrichten wollen, können sich dafür ab sofort Mehrwegbecher ausleihen und sie dann gegen Pfand an ihre Gäste herausgeben. Plastikfrei Rostock stellt dafür ein Kontingent an 1000 Trinkgefäßen zur Verfügung. Die lagern im Hotel Radisson Blu, Partner von Plastikfreie Stadt. Werden die Becher benötigt, liefern die Lastenrad-Kuriere der Cykelbude sie umweltfreundlich zum Einsatzort. Nach der Veranstaltung werden die Becher wieder zurück ins Radisson gebracht, wo sie gespült werden und auf den nächsten Mieter warten.

Vereine, die den Leihservice nutzen möchten, können dafür auf www.plastikfreiestadt.org Interesse anmelden und zahlen dann lediglich die Lieferkosten. Den ersten Testdurchlauf haben die Becher gerade hinter sich: Beim seinem Sommerfest hat der Leichtathletikverein Rostock (1. LAV) darin Kalt- und Heißgetränke ausgeschenkt.

Becherpioniere: Leichtathleten testen Leihservice

Sind überzeugt von den Mehrwegbechern: LAV-Vorstand Matthias Potschwadek, Vereinsmaskottchen Flavio und LAV-Vorsitzender Ralf Skopnik (v.l.) Quelle: LAV

Die Sportler-Party fand in der Halle und in vergleichsweise überschaubarer Runde statt. „An Wettbewerbswochenenden sind zu Nicht-Corona-Zeiten dagegen bis zu 1500 Leute in unserem Stadion, da können wir viel Müll einsparen“, erklärt LAV-Vorstand Matthias Potschwadek. „Mit einer Zwischenspülung könnten wir solche Events gut mit den Leihbechern abdecken“, sagt Samuel Drews.

Bis zu tausend Spülgänge halten die Becher aus. „Aus ökologischer Sicht macht ihr Einsatz schon Sinn, wenn man sie 50 Mal wiederverwendet.“ „Damit allein retten wir vielleicht nicht die Welt, aber wir tragen einen Teil dazu bei“, sagt Potschwadek.

Mehrweg- sollen Wegwerfartikel als Standard ablösen

Wie viel Plastikmüll bei einer Großveranstaltung entsteht, können die LAVer quasi beim Nachbarn sehen: Sobald der FC Hansa Rostock Heimspiel im Ostseestadion hatte, seien tags darauf die Straßen mit Wegwerfbechern übersät, berichtet Drews. Er appelliert deshalb auch an Hansas Getränkelieferanten, die Lübzer Brauerei, umzudenken. „Sie schickt Kunststoffbecher mit ihrem Namen drauf, die hinterher auf der Straße liegen. Das ist kein zeitgemäßes, zukunftstaugliches Marketing.“

Viele Rostocker Unternehmen haben dagegen bereits eine Plastikinventur gemacht und verzichten weitgehend auf Kunststoffprodukte wie Folien, Tüten und Tetrapacks. So haben sie sich das Gütezeichen von Plastikfreie Stadt verdient.

Im nächsten Jahr will die Initiative noch einen Schritt weitergehen: Rostocker Restaurants, Cafés, Bäcker und Läden sollen sich freiwillig verpflichten, Mehrweg zur Normalität zu machen. Das heißt, Kaffee und Co. würden dort dann nur noch auf explizite Nachfrage der Kundschaft in Plastebechern ausgeschenkt, kündigt Drews an.

Sauber und in Kisten verpackt werden die Leihmehrwegbecher per Lastenrad-Shuttel zu ihrem Einsatzort gebracht. Quelle: Ove Arscholl

Rostock ist Vorbild für Hamburg und Österreich

Allein in Rostock fallen Plastikfreie Stadt zufolge pro Jahr etwa 6,8 Millionen Einwegbecher an – umgerechnet rund 90 000 Kilo Restmüll. Plastikberge, die die Initiative gern reduzieren möchte.

Damit künftig noch mehr Hansestädter und -städterinnen umweltfreundlich bechern, werden derzeit – bezuschusst vom Umweltamt – drei verschiedene Mehrwegsysteme von rund 30 Unternehmen in Rostock auf Alltagstauglichkeit getestet: Faircup, Recup und Vytal. Was die Tester für gut befinden, soll sich langfristig als Standard in der Hansestadt durchsetzen. Ziel: Weg vom Kleinklein und hin zu einem einheitlichen System, damit Verbraucher ihre Becher überall abgeben oder wieder befüllen lassen können.

Plastikfreie Stadt Die Initiative Plastikfreie Stadt hat sich 20219 gegründet und macht sich seither dafür stark, dass Einwegverpackungen aus unserem Alltag verschwinden. Der Zusammenschluss Rostocker Unternehmen will, dass die Hansestadt eine Vorreiterrolle in puncto Umweltschutz und Nachhaltigkeit einnimmt und zukunftsweisend für ganz Deutschland ist. Der Kreis der Mitmacher, zu denen unter anderem die Großmarkt GmbH, das Radisson-Blu-Hotel, das Café Laska, die Freiluft-Lounge Rost Dock, Möbel Wikinger und der Verein Fint gehören, wächst stetig. Inzwischen haben auch Städte in anderen Bundesländern das Konzept aus Rostock übernommen. Zudem haben die Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) der Initiative das Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit 2020“ verliehen. Sie ist einer von zehn Ausgezeichneten in Norddeutschland und 40 bundesweit. www.plastikfreiestadt.org

Das Studentenwerk habe bereits signalisiert, den Anbieter, der als Testsieger hervorgeht, in den Mensen der Stadt nutzen zu wollen, sagt Samuel Drews. „Wenn solche großen Player mitmachen, bewegen wir richtig was.“

Bewirkt hat Plastikfreie Stadt schon jetzt viel und das weit über Rostocks Stadtgrenzen hinaus. Städte wie Hamburg, Bremen und Nürnberg sind der Initiative bereits beigetreten. Nun wollen sich auch Landkreise in Baden-Württemberg und Österreich die Hansestadt Rostock zum Vorbild nehmen.

Von Antje Bernstein