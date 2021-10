Rostock

Verlockendes Angebot für Shopping-Fans: Am kommenden Sonntag, 10. Oktober, können sie in Rostocks Einkaufsmeile, der Kröpeliner Straße, nach Herzenslust durch die Läden bummeln. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte, dazu gibt es ein buntes Kulturprogramm. Rostocks Einzelhändler hoffen auf gute Geschäfte. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass sie sonntags öffnen – und womöglich das einzige Mal. Denn verkaufsoffene Sonntage beleben zwar die Innenstadt, doch nun muss sich zeigen, ob sie sich auch finanziell auszahlen.

In Vor-Corona-Zeiten seien die Aktionstage für den Handel „ein Schaufenster“ gewesen, um sich zu präsentieren, sagt City-Manager Peter Magdanz. Wenn Kunden beim verkaufsoffenen Sonntag nur schauten statt kauften, war das okay. Die Hoffnung „Wer heute nicht kauft, tut’s morgen“ können sich die meisten Gewerbetreibenden nun nicht mehr leisten, sagt Magdanz. „Es muss sich alles rechnen.“

Insofern sei der kommende Sonntag auch eine Bewährungsprobe: Spielt er kein Geld ein, könnten weitere Termine wackeln. Bis dato sind am 7. November und am ersten Advent (28. November) verkaufsoffene Sonntage geplant. Magdanz: „Wir schauen, wie es dieses Wochenende läuft und entscheiden dann.“

Mitarbeiter für verkaufsoffenen Sonntag fehlen

Schon jetzt gebe es Geschäfte, die ihre Ladentür nicht öffnen können. Der Grund: Personalmangel. Der sei im Einzelhandel zwar noch nicht so akut wie in Hotellerie und Gastronomie. „Aber einige Läden können den verkaufsoffenen Sonntag nicht stemmen, weil ihnen die Leute dafür fehlen.“ Gerade Inhaber kleiner Geschäfte sitzen quasi in der Zwickmühle: Lassen sie ihren Laden zu, verlieren sie womöglich Kundschaft an die Konkurrenz. Öffnen sie, riskieren sie unter Umständen ein Minusgeschäft. Die Rechnung ist einfach: Längere Öffnungszeiten bedeuten mehr Ausgaben für Strom, Heizung, Personal. Das lohnt nur, wenn die Kasse klingelt.

Ob sich das Sonntagsöffnen auszahlt, hänge von vielen Faktoren ab, sagt Tino Beig, Geschäftsführer beim Handelsverband Nord. Termin, Lage und Sortiment zählen dazu. Am Monatsanfang werde mehr Geld ausgegeben als am Ende. Shops in Nebenstraßen würden weniger frequentiert als die in Einkaufsmeilen, Läden in Urlaubsregionen können durch die aktuell vielen Herbstferientouristen im Land auf viel Kundschaft hoffen. Ein Selbstläufer seien die Aktionstage nicht. „Man muss sie bewerben.“ Mitzumachen oder nicht sei letztendlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die jeder Händler für sich treffen müsse, so Beig. „Klar ist: Je mehr Geschäfte dabei sind, desto attraktiver ist so eine Veranstaltung und desto mehr Kunden kommen.“

Gewerkschaft bezweifelt Nutzen

Verkaufsoffene Sonntage sind kein Gewinn für den lokalen Einzelhandel, meint Verdi. Die Gewerkschaft hat aus Arbeitnehmerschutzgründen Einwände gegen das Sonntagsshoppen, sieht aber auch für Unternehmer keinen Nutzen. Der Umsatz werde nur von den Werktagen auf den Sonntag verlagert. Zusätzlichen Gewinn spiele das nicht ein, denn nur weil länger geöffnet ist, könnten die Menschen nicht mehr Geld ausgeben.

Die Kauflaune ist ohnehin getrübt: Steigende Preise dämpfen das Shopping-Vergnügen. „In den nächsten Monaten bleibt die Entwicklung der Corona-Pandemie der zentrale Impulsgeber für die Verbraucherstimmung. Zudem nehmen die Verbraucherinnen und Verbraucher kurz nach der Bundestagswahl eine eher abwartende Haltung ein“, stellt der Handelsverband Nord im Konsumbarometer für Oktober fest. Außerdem kämpft der Handel mit Lieferengpässen. Weil wegen der Pandemie Produktionen gestoppt und chinesischen Häfen gesperrt worden sind, sind bestimmte Artikel schwer zu bekommen. Davon betroffen seien explizit auch Weihnachtsartikel wie Christbaumkugeln, berichtet die „Lebensmittel Zeitung“.

Heiße Artistik und Rock ’n’ Roll

Um Rostocker und Rostockerinnen in spendable Stimmung zu bringen, wird Sonntag ein buntes Rahmenprogramm aufgefahren: Im Kröpeliner-Tor-Center soll es Modenschauen geben. Läden entlang der Kröpi bieten Sekt, Häppchen, neue Herbstkollektionen oder satte Rabatte auf Sommerware an. Die Gastonomen in der Innenstadt runden das sonntägliche Shoppingerlebnis kulinarisch ab. Neben Gaumenschmaus gibt’s auch Genuss fürs Auge: Straßenkünstler wollen die Blicke auf sich ziehen. Rostocks Corona-Innenstadtprogramm macht’s möglich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überragend sind die Auftritte von Pia-Nereida Walczok (Drei Feuerherzen) und dem Dramaukles-Theater: Die Künstlerinnen und Künstler laufen auf Stelzen durch die Einkaufsmeile. Heiß her geht’s beim Chaos Varieté, zu dem Fackel-Jongleur Arne Lifson gehört. Rock-’n’-Roll-Musik der 50er- und 60er-Jahre steuern die Lumberjacks bei. Bob Carr, seines Zeichens Jongleur, Einradfahrer und Schlangenmensch, komplettiert das Kulturprogramm.

Corona-Pleiten bleiben bislang aus

Verkaufsoffene Sonntage haben Zukunft, sagt Handelsverbands-Chef Beig. „In den Oberzentren Mecklenburg-Vorpommerns wird es sie auch in zehn Jahren noch geben.“ Peter Magdanz hofft, dass am 10. Oktober viele potenzielle Kunden in die Kröpi kommen. „Wir sind gut über den Sommer gekommen und die Stimmung ist optimistisch. Aber wir sind längst noch nicht wieder auf dem Niveau von 2019.“ Immerhin: Coronabedingte Pleiten habe es unter den gut 200 Geschäften in und rings um die Kröpi bislang nicht gegeben. „Wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen.“

Daumen drücken muss der stationäre Handel auch für Rostocks Weihnachtsmarkt. Kann der, wie es die Landesregierung gerade entschieden hat, unter Corona-Auflagen stattfinden, profitieren die Shops – auch am verkaufsoffenen Sonntag. Peter Magdanz: „Ich denke, am ersten Advent werden wir wie geplant aufmachen – mit oder ohne Weihnachtsmarkt.“ Ob es lohnt, die Läden auch am 7. November zu öffnen, wird am kommenden Montag entschieden.

Von Antje Bernstein