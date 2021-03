Rostock

Den 11. März 2020 wird Johannes Oerding nie vergessen: Eigentlich wollte der bekannte Sänger an diesem Tag in der ausverkauften Rostocker Stadthalle vor rund 5500 Fans spielen. Doch nur wenige Stunden vor dem Start wurde das Konzert coronabedingt abgesagt. „Das war alles ziemlich surreal. Wir hatten schon alles aufgebaut und ich war auf dem Weg zum Soundcheck, als die Nachricht kam“, erzählt Oerding. Als er an der Stadthalle eintraf, hätte sein ganzes Team niedergeschlagen vor der Bühne gesessen. „Wir wussten, wir müssen jetzt alles zusammenpacken und die Tour wird beendet. Daraufhin haben wir zwei Kästen Bier in die Mitte gestellt und erst mal ’nen kräftigen Schluck genommen“, erinnert sich der Sänger.

Drei Tage auf die Ostsee gestarrt

Ein Rostock-Trauma habe er von diesem Tag zwar nicht davongetragen. „Aber ganz klare Erinnerungen, die ich mit einer großen Traurigkeit verbinde.“ Immerhin standen nach dem Konzert in der Hansestadt noch 25 Termine auf seinem Tourplan – und mit einem Schlag war das alles vorbei. „Ich war anfangs so ungläubig, dass ich erst mal noch alleine in Warnemünde im Hotel geblieben bin und drei Tage aufs Wasser geguckt hab“, so Oerding.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hatte in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass die Konzert-Absage nicht leicht, aber notwendig gewesen wäre. Und dass sie einen wichtigen Teil dazu beitrug, dass die Hansestadt gut durch die Krise kam. Madsen zufolge hätte das Konzert mit vielen Fans aus Rostock und Umgebung zu einem Superspreader-Event mit großen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen werden können.

Johannes Oerding hat sich kurz nach dem ersten Schock wieder gesammelt und versucht, nach vorn zu blicken. Das vergangene Corona-Jahr sei auch für ihn ein echtes Auf und Ab gewesen: „Geprägt von unterschiedlichsten Phasen; Traurigkeit, Hoffnung, Tatendrang, Kreativität und dann wieder Resignation. Ich glaube, es geht den meisten Menschen so. So eine Krise bringt uns an die Grenzen, eröffnet aber auch Chancen“, sagt Johannes Oerding.

Neuer Termin im Februar 2022

Dass die Corona-Pandemie so lange anhält, hätte vor einem Jahr wohl kaum jemand geahnt. Mittlerweile wurde das Konzert von Johannes Oerding in der Stadthalle zum dritten Mal verschoben. Dennoch bleibt der Sänger optimistisch: „Ich weiß, dass mir mein Rostocker Publikum treu verbunden ist und mich zu gegebener Zeit mit offenen Armen empfängt. So war es immer, seitdem ich meine ersten Shows im Mau-Club spielte. Auf Rostock is’ Verlass“, sagt der 39-Jährige.

Nach einem ebenfalls abgesagten Ausweichtermin im Oktober 2020 sollte Johannes Oerding eigentlich am 31. März in der Stadthalle auftreten. Da es aber noch keine aktuelle Aussage zur Durchführung von Großveranstaltungen gibt, wurde auch dieser Auftritt jetzt gestrichen. Neuer Termin ist nun der 8. Februar 2022. Nicht nur Johannes Oerding selbst hofft, dass er dann wieder mit seinem Publikum unbeschwert singen und feiern kann. „Ich bleibe hoffnungsvoll und vor allen Dingen dankbar, denn die Rostocker haben ihre Tickets behalten und warten mit mir gemeinsam auf das Nachholkonzert. Ich verspreche, dass es irgendwann stattfinden wird. Und dann holen wir alles an Emotionen nach“, verspricht er in Richtung seiner zahlreichen Fans.

Von Claudia Labude-Gericke