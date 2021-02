Tausende Menschen hat es am Sonnabend ins Ostseebad Warnemünde gezogen. Um Sonne und Glücksgefühle zu tanken, die Enge des Lockdowns zu vergessen. An die Maskenpflicht hielten sich viele Besucher nicht. Wie auch, wenn Hinweise kaum zu finden sind? In Boltenhagen musste die Polizei Besucher aus anderen Bundesländern abweisen.