Rostock

Das könnte lustig werden: Am Wochenende kommt Comedian Ingo Appelt nach Rostock, genauer gesagt in den Warnowpark in Lütten Klein.

Doch statt sich durch die Läden zu shoppen, hat der Comedy-Star ein anderes Ziel: Er will Rostockerinnen und Rostocker zum lachen bringen. Appelt tritt am Samstagabend (28. August) in der Shopping-Mall auf – im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Rostock lacht“ zeigt er sein Programm „Der Staats-Trainer“.

Los geht es um 21 Uhr im Erdgeschoss des Warnow Parks. Viele Eintrittskarten sind schon verkauft. Resttickets gibt es beim Centermanagement. Der Erlös des Abends wird laut Veranstalter für einen gemeinnützigen Zweck gespendet – getreu des Mottos „Lachen und dabei Gutes tun“.

Von Antje Bernstein