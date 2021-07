Rostock

Das Wasser ist etwa 18 Grad warm. Der Wind schiebt einige Wellen über die Warnow. Im östlichen Teil des Rostocker Stadthafens bringen sich 61 Frauen und Männer in Position für die Langstrecke über 2200 Meter beim 19. Warnowschwimmen am 10. Juli. Kampfrichter Jürgen Piekarrek gibt den Startschuss und schon kommt Bewegung in die Warnow.

Alle Rostocker Schwimmvereine sind mit Sportlern vertreten, aber auch von außerhalb sind viele Begeisterte angereist. Ute Zaumseil kommt aus Chemnitz. Eigentlich wollte die 54-Jährige zum Triathlon nach Hamburg. „Aber der fiel aus, und da habe ich mich hier angemeldet“, erzählt Zaumseil, die zur bundesweiten Gruppe „Fräulein Triathlon“ gehört, die Frauen für den Sport motivieren will. Zufällig hat sie hier noch eine Mitstreiterin getroffen, Carolin Methke aus Schwedt, gut zu erkennen an den pinken Fräulein-Badekappen.

Zur Galerie Mehr als 60 Sportbegeisterte nahmen am 19. Warnowschwimmen am 10. Juli 2021 im Rostocker Stadthafen teil. Sie starteten auf den Strecken über 2200 und 500 Meter und kämpften gegen die Wellen.

Während die Langstreckenschwimmer sich durch die Wellen kämpfen, werden am Ufer alle Vorbereitungen für den nächsten Wettbewerb über 500 Meter getroffen. Ira Beuster und Carolin Dreiucker nehmen im Zelt die Anmeldungen entgegen, verteilen Startmarken und Essengutscheine.

Die Nummer 121 bekommt Charlotte Benedict auf den Arm gemalt. Die elfjährige Rostockerin ist zum ersten Mal dabei. Mutter Lotte hat sie dazu animiert. Die junge Seglerin schwimmt seit ihrem fünften Lebensjahr, „aber nicht im Verein“, erzählt sie. In der Schwimmhalle Gehlsdorf und im Flussbad habe sie für den Wettkampf trainiert. „Ich bin gespannt“, sagt Charlotte, nicht ahnend, dass sie in ihrer Altersklasse am Ende auf dem Siegertreppchen stehen wird.

Elea Linka siegt auf der 2200-Meter-Strecke

Nach knapp 25 Minuten hat die erste Schwimmerin die 2200 Meter absolviert. Elea Linka aus Friedrichsruhe bei Crivitz ist die schnellste. Gefolgt von Hannah Gätjen aus Barsbüttel und Lotta Steinmann aus Mölln. Die Frauen sind diesmal ganz vorn. Als vierter kommt nach 26,58 Minuten Elias Meier aus Rostock ins Ziel. Er holt sich als Gesamtsieger den Wanderpokal der Männer, Elea Linka den der Frauen.

Am Ufer feuern die Zuschauer das Teilnehmerfeld lautstark an. Mit viel Beifall wird auch der letzte Schwimmer begrüßt. „Ankommen ist das Ziel“, sagt Jens Reinhard (52) aus Rostock fröhlich. „Die Wellen haben einem ganz schön zu schaffen gemacht.“

Vor dem zweiten Start: Sydney Josephine Rösiger aus Berlin mit ihren Eltern Dirk und Kathleen. Quelle: Doris Deutsch

„Ich habe so viel Wasser geschluckt“, erzählt auch Sydney Josephine Rösiger, die mit ihren Eltern früh aus Berlin angereist ist. Die 13-Jährige schwimmt beim Berliner TSC: „Wir hatten lange keinen Wettkampf mehr, da ist es toll, hier wenigstens im Freiwasser wieder etwas Wettkampferfahrung zu sammeln.“ Als 14. in der Gesamtwertung auf der 2200-Meter-Strecke freut sich Sydney über ihre persönliche Bestzeit mit 31,31 Minuten. „2019 bin ich noch eine 38er Zeit geschwommen.“

Die Stimmung an der Kaikante im Stadthafen ist gut. Über 500 Meter gehen 42 Schwimmer an den Start, viele haben auch schon die Langstrecke hinter sich. Um die 70 Teilnehmer hat Cheforganisator Nico Beuster vom Hanseschwimmverein Rostock insgesamt gezählt. Deutlich weniger als in den Vorjahren. Aber nach dem coronabedingten Ausfall 2020 wollen die Initiatoren im nächsten Jahr wieder stärker in die Werbung gehen. Zudem sind einige angemeldete Sportler nicht gekommen, „möglicherweise auch dem Wetter geschuldet“, vermutet Beuster.

Sein Org-Team hat dennoch alle Hände voll zu tun, die Teilnehmer sollen gut umsorgt werden. Und die sparen nicht mit Lob. „Top organisiert, Betreuung, Versorgung – alles super“, sagt Trainerin Carolin Methke, die mit zwei Schützlingen beide Strecken geschwommen ist. „Das Warnowschwimmen ist eine Veranstaltung, wo wir gerne sind“, betont die Frau aus Schwedt.

20 Rettungsschwimmer an der Seite der Sportler

Einsatzleiter Sebastian Berger (r.) begleitet mit 20 Helfern der DLRG-Ortsgruppe Rostock die Rennen. Quelle: Doris Deutsch

Begleitet werden die Schwimmer im Wasser von den Rettungsschwimmern der DLRG-Ortsgruppe Rostock. „Wir sind mit 20 Helfern und sieben Fahrzeugen hier“, berichtet Einsatzleiter Sebastian Berger. Neben Schlauch- und Motorbooten beobachten sie die Sportler auch aus Kajaks und von Stand-up-Paddle-Boards. „Ohne Motor ist für die Schwimmer angenehmer“, erklärt Berger.

Alle Rettungskräfte sind über Funk verbunden. „Bei Problemen heben die Schwimmer die Hand.“ Das hat ihnen der Schiedsrichter bei der Einweisung mit auf den Weg gegeben. Doch auch dieses Warnowschwimmen verläuft ohne Zwischenfälle. Die DLRG-Truppe legt die Bojen für die jeweiligen Strecken, „und wir bauen natürlich auch alles wieder ab“, so Berger.

Die Eisbader Maja Bökenkamp, Heidrun Nicolai und Dietmar Marquardt sind das erste Mal über 500 Meter angetreten. Quelle: Doris Deutsch

Das Unternehmen Nordwasser ist Hauptsponsor der Veranstaltung und hat neben einem Wasserstützpunkt auch eine Dusche am Kai aufgebaut. Maja Bökenkamp springt gleich mal drunter. Sie gehört zu den Rostocker Seehunden und hat sich ganz spontan, fünf Minuten vor dem Start, zur Teilnahme am 500-Meter-Rennen entschieden, nachdem sie zwei weitere Eisbader getroffen hat. „Uns ist das Wasser hier eigentlich 16 Grad zu warm“, scherzt Dietmar Marquardt. Aber Spaß hat’s gemacht. „Nächstes Jahr nehmen wir uns die 2200 Meter vor“, kündigt Heidrun Nicolai an.

Gewonnen hat die 500-Meter-Distanz Lotta Steinmann, die schon nach 6,41 Minuten anschlug. 2019 hatte die Möllnerin auf beiden Strecken die Nase vorn, für die 2200 Meter hatte sie 26,19 Minuten gebraucht.

Von Doris Deutsch