Rock, Punk, Soul und Clubsounds – am Montag, 21. Juni, bekommen Urlauber und Einheimische in Rostock jede Menge Musik auf die Ohren. Das beliebte Straßenfest Fête de la Musique bietet zum kalendarischen Sommeranfang Livekonzerte an zwei Locations und im Stadthafen steigt Rostocks erste Open-Air-Kopfhörerparty. Alle Infos zum Programm gibt es hier.