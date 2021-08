Was haben eine gesperrte Brücke in Dänemark und die Kauflust der Schweden mit Rostock zu tun? Eine ganze Menge, denn beides bescherte Deutschlands größtem Ostseehafen einen neuen Halbjahresrekord. Die OZ verrät, was in Rostock alles über die Kai-Kanten ging, wie der Hafen immer umweltfreundlicher wird und welcher Bereich Sorgen macht.