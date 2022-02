Rostock: Wieder Hunderte Corona-Demonstranten am Montag erwartet

Rostock-Stadtmitte

Auch für heute Abend sind in der Hansestadt wieder mehrere Demonstrationen rund um das Thema Corona angemeldet. Welche davon tatsächlich stattfinden, ist noch offen.

Auf dem Neuen Markt steht dieses Mal ab 17 Uhr der SPD-Kreisverband. Zu der Kundgebung werden etwa 200 Teilnehmer erwartet. In den letzten Wochen hatte die Linke dazu aufgerufen. Am vergangenen Montag kamen etwa 50 Teilnehmer.

Vier Demos im Stadtgebiet

Schon ab 15.45 Uhr sind von Einzelanmeldern im gesamten Stadtgebiet insgesamt vier Demos angemeldet, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richten. Eine davon soll im Stadthafen abgehalten werden, hier erwartet der Organisator 80 Teilnehmer.

Drei Veranstaltungen sind in Lütten Klein, Dierkow und in der Südstadt angemeldet. Hier sind jeweils etwa 300 Teilnehmer angekündigt.

Polizei wurde provoziert

In der vergangenen Woche war es ähnlich. Die Stadt als Versammlungsbehörde fasste diese Demos jedoch zu einer zusammen und verlegte sie auf die Haedgehalbinsel im Stadthafen. Hier wollten die Organisatoren mit bis zu 5000 Teilnehmern demonstrieren. Die Polizei riegelte den Bereich mit Absperrgittern weiträumig ab.

Stattdessen sammelten sich etwa 600 Gegner der Corona-Maßnahmen in der Kröpeliner Straße und lieferten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei: Immer, wenn die Beamten anrückten, lösten sich die Gruppen auf, um sich kurz darauf an anderer Stelle neu zu formieren. Die Polizei wies in Lautsprecherdurchsagen darauf hin, dass diese Demo nicht genehmigt gewesen sei.

Hunderte Beamte im Einsatz

39 Platzverweise wurden ausgesprochen sowie mehrere Strafanzeigen gestellt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Beleidigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Insgesamt 600 Beamte von Bundes- und Landespolizei waren im Einsatz.

Von Axel Büssem