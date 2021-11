Rostock

Der größte Vermieter in MV zieht Konsequenzen aus den rasant steigenden Coronazahlen. Die Wiro schließt ab sofort alle ihre Kundencenter. Grund sei die Rekordzahl bei den Corona-Neuinfektionen, die nun dazu führte, dass die Coronawarnampel landesweit auf „Orange“ springt, teilt die Rostocker Wohnungsgesellschaft am Donnerstag mit. Es gelten verschärfte Schutzmaßnahmen. Persönliche Besuche in den Centern und Mieterbüros seien deshalb nicht mehr möglich.

Mieter können Anliegen online melden

Die städtische Wohnungsgesellschaft, die rund 35 000 Wohnungen besitzt, betreibt sechs Kundencenter im Stadtgebiet, darunter welche in Stadtmitte, Reutershagen und Lütten Klein. Die Wiro bleibe dennoch währed der normalen Öffnungszeiten erreichbar: Mieter können ihren Wohnungsverwalter über E-Mail oder telefonisch kontaktieren: Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr, Freitag 7 bis 13 Uhr. Alle Adressen und Telefonnummern sind auf zu finden.

Viele Anliegen können elektronisch im Online-Kunden-Center der Wiro geklärt werden: Wer noch keinen Zugang zum Portal habe, könne auf der Homepage die Registrierungsnummer, um sich das erste Mal anzumelden, anfordern, teilt die Wiro mit.

Wohnungsbesichtigungen: Es gilt die 3G-Regel

Bei der Besichtigung von Wohnungen und Gewerberäumen gilt die 3G-Regel. Zum Termin ist ein Nachweis in Papierform oder ein digitales Covid-19-Zertifikat mitzubringen. Eine Begleitperson sei erlaubt. Für diese gelten dieselben Regeln. Alle Interessenten werden gebeten, sich an die Hygieneregeln zu halten und eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen.

Die kontaktlose Einzahlung der Miete ist an den Kassenautomaten der Kunden-Center Reutershagen, Evershagen, Toitenwinkel, Lütten Klein und im Bürohaus weiterhin möglich, informiert die Wiro.

Von Virginie Wolfram