Rostock

Neues Jahr – neues Wohngebiet: Die Rostocker Wiro startet jetzt in der Thierfelder Straße mit den Baumaßnahmen für ein 2,4 Hektar großes Quartier. Schon im Herbst 2023 sollen die ersten Mieter einziehen können. Doch zuerst geht es unter die Erde: Für die Tiefgaragen und Keller müssen 100 000 Tonnen Erde ausgehoben werden. Anschließend folgt die Bohrung für die Sonden, welche später die Wohnungen mit Erdwärme versorgen.

Grundsteinlegung im April

„Nach aktuellem Plan soll im April die Sohle des Fundaments gegossen werden. Und für Mitte Mai ist die Grundsteinlegung geplant“, blickt Wiro-Sprecherin Dagmar Horning voraus. Für das Unternehmen ist das Projekt in der Thierfelder Straße mit einer Investition von 80 Millionen Euro das zweitgrößte in diesem Jahr. Mehr Wohnungen baut die kommunale Gesellschaft derzeit nur in der Möllner Straße im Stadtteil Lichtenhagen.

Im Hansaviertel sollen zu Beginn sieben Häuser mit insgesamt 174 Wohnungen entstehen. Geplant seien Zwei- bis Fünfraumwohnungen, die alle über Balkone oder Loggien verfügen. 13 davon werden sozial gefördert. „Dazu kommen noch eine Arztpraxis und ein Arbeitsplatz für den Concierge“, so Wiro-Sprecherin Dagmar Horning. Das neue Quartier soll vor allem Familien ansprechen, deshalb sind gemeinsame Aufenthaltsbereiche und Spielplätze sowie Mietergärten geplant. Bis Anfang 2024 sollen die Häuser nach und nach bezogen werden. Wieviel künftige Mieter für die Wohnungen zahlen müssten, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich kalkuliert werden, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Zweiter Bauabschnitt ab Herbst

In einem zweiten Bauabschnitt seien auf dem Grundstück noch zwei Häuser mit 27 Wohnungen geplant, die alle sozial gefördert werden. „Die Planungen laufen, der Baustart soll im Herbst dieses Jahres erfolgen“, erklärt die Sprecherin.

Viel Grün und jede Menge Platz für Kinder – so soll das neue Wohnquartier der Wiro in der Thierfelder Straße einmal aussehen. Die Planungen dazu stammen vom Wiener Architekten Albert Wimmer. Quelle: ZOOM visual project gmbh

Interessenten könnten sich bereits bei der Wiro für die Wohnungen in der Thierfelder Straße registrieren lassen. Und das Quartier sei beliebt, punkte vor allem mit seiner Lage: direkt am Barnstorfer Wald, mit dem Zoo um die Ecke und dennoch nah zur Innenstadt. „Zudem wird es autofrei. In der zentralen Tiefgarage sind 183 Stellplätze geplant“, erklärt Dagmar Horning. Der Wiener Architekt Albert Wimmer hat sich für das neue Wohnviertel auch einige Besonderheiten einfallen lassen. So haben fünf der Häuser jeweils fünf Ecken. Zudem stehen die Bauten auf sogenannten Schollen, die bepflanzt werden sollen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch auf Nachhaltigkeit würde geachtet: Der Müll, der in dem Viertel entsteht, soll in einem Unterflursystem gesammelt werden. Und die Wärme stammt aus Geothermie; Photovoltaikanlagen werden den größten Teil des Stroms für die Pumpen liefern. Das Regenwasser würde in Zisternen aufgefangen und für die Bewässerung der Grünanlagen verwendet. Begrünte Dächer und Fassaden gehören ebenfalls zum Konzept.

Wunsch nach mehr sozialem Wohnungsbau

Im Hansaviertel stößt das Wiro-Vorhaben auf positive Resonanz. „Wir als Ortsbeirat begrüßen das Projekt“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Gremiums, Tom Rückborn (Bündnis 90/Die Grünen). Vor allem die Architektur der Häuser, das viele Grün und das Verschwinden der Autos unter der Erde seien Punkte gewesen, die gut ankamen. „Und der Fakt, dass es vor Ort auch sozial geförderten Wohnraum geben wird. Meine persönliche Meinung ist, dass wir davon in unserem Viertel sogar noch mehr bräuchten“, so Rückborn. Viele Chancen dafür gibt es aber – zumindest beim Neubau – nicht. Denn mit dem aktuellen Projekt der Wiro würde nun auch die letzte größere Freifläche im Viertel bebaut.

1500 neue Wohnungen für Rostock Die kommunale Wohnen-in-Rostock-Gesellschaft (Wiro) baut in den nächsten Jahren bis zu 1500 neue Wohnungen in der Hansestadt. Gestartet wurde im Sommer bereits in der Möllner Straße im Stadtteil Lichtenhagen. Dort sollen bis 2024 insgesamt 318 Mietwohnungen entstehen. In der Thierfelder Straße werden es 174 – der Bezug startet im Herbst 2023. Im Reutershäger Komponistenvertel, genauer in der Kuphalstraße, gibt es bereits neue Wohnungen. Doch es geht noch weiter: Der Startschuss für den 3. Bauabschnitt mit drei weiteren Dreigeschossern ist im ersten Quartal 2022 geplant. Im Sommer 2023 sollen die weiteren 27 Wohnungen bezugsfertig sein. Größtes Vorhaben ist das neue Wohnquartier am Werftdreieck in der KTV, das gerade geplant wird. Dort sollen ab 2023 schrittweise 700 neue Wohnungen entstehen. Die ersten Mieter können eventuell schon 2025 einziehen.

Von Claudia Labude-Gericke