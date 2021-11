Gute Lage in Innenstadt-Nähe, die Warnow vor der Haustür: An der Tessiner Straße in Brinckmansdorf ist eines von Rostocks neuesten Wohnquartieren entstanden – mit Wohnungen, Penthouse und Gewerbeflächen. Die OZ hat eine Wohnung besichtigt und alle Infos zu Preis und Terminen plus Neuigkeiten vom Wohnen am Rosengarten.