Rostock

Einfach die Füße stillhalten und zusehen, wie es immer schlimmer wird? Das ist keine Option für Wolfgang Kuhlemann. Er lebt im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf, in einem normalerweise abgeschiedenen Wohngebiet, in dem Tempo 30 gilt. Doch wegen einer Dauerbaustelle in der Tessiner Straße nehmen viele Autofahrer derzeit einen Umweg über die Albert-Schulz-Straße und den Riekdahler Weg, um zum Media Markt oder Handelshof zu kommen. Und das wird ihnen sogar ausdrücklich empfohlen, sagt Kuhlemann – von Unternehmern im Gewerbegebiet in der Timmermannsstrat.

Mehrere Nachbarn hätten ihm unabhängig voneinander glaubhaft berichtet, dass im Media Markt der Zufahrtsweg über Riekdahl offensiv beworben werde. Wie, das wisse er selbst nicht, allerdings sei das seiner Ansicht nach eine Erklärung, warum viele Autos mit ortsfremden Kennzeichen plötzlich durch das Wohngebiet ins Gewerbegebiet fahren würden – und auch wieder zurück.

Media Markt schweigt sich zu den Vorwürfen aus

Stefan Grundke, Geschäftsführer im Media Markt in Rostock wollte zu den Vorwürfen selbst keine Stellung beziehen, verwies stattdessen auf die Presseabteilung am Hauptsitz in Ingolstadt. Doch auch von dort gab es nach mehrmaliger Anfrage keine Antwort.

Zwar habe er Verständnis dafür, dass Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach jedem Strohhalm greifen, sagt Kuhlemann, der sich im Verband für Wohneigentum Rostock-Brinckmanshöhe engagiert. Denn die Dauerbaustelle an der Kreuzung und die Corona-Pandemie inklusive 2G-Regel sind nicht gut fürs Geschäft. „Aber es darf nicht sein, dass man deswegen unsere Bemühungen torpediert“, so Kuhlemann.

Schon vor einigen Wochen forderte er von der Stadt Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Wohnquartier. Zuletzt hieß es aus dem Rathaus, dass als erste Maßnahme im besagten Bereich Kontrollen durchgeführt werden sollten. Sofern dies nicht zu den gewünschten Ergebnissen führe, müsse man sich erneut mit dem Thema auseinandersetzen, so eine Sprecherin.

„Die Stadt sollte jetzt, zumindest während des Kreuzungsausbaus, verkehrslenkend eingreifen, zum Beispiel durch eine Einbahnstraßenregelung“, schlägt der Rechtsanwalt vor. Die könne immerhin für etwas weniger Verkehr sorgen, wenngleich das Problem mit den Rasern nicht gelöst werde.

Polizei kontrolliert Raser in Riekdahl

Denn an Tempo 30 hält sich laut Kuhlemann kaum jemand, wenn er aus dem Gewebe- ins Wohngebiet fährt. Immerhin habe es zwei Blitzeraktionen gegeben, berichtet er. Zumindest eine konnte Polizeisprecherin Ellen Klaubert bestätigen. Am 25. November kontrollierten Beamte die Geschwindigkeit der Autofahrer auf der Straße Riekdahl aus Richtung Albert-Schulz-Straße kommend. „Dabei wurden fünf Fahrzeugführer festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten“, so Klaubert. Weitere Aktionen würden folgen.

Doch das reicht dem Vorsitzenden des Verbands Wohneigentum nicht. „Das ist ein Anfang, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Leute brettern hier immer noch durch“, sagt Kuhlemann. Auch seinem zuständigen Ortsbeirat warf er auf der Sitzung am Dienstagabend vor, bisher untätig geblieben zu sein. „Wir fühlen uns im Stich gelassen“, sagte der Brinckmansdorfer.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz so einfach sei es aber eben nicht, entgegnete Beiratschef Marco Döbel (CDU). Die Stadt habe signalisiert, dass bauliche Veränderungen wie Verkehrsinseln oder Ähnliches nicht installiert werden könnten, weil die Busse sonst nicht mehr passieren können. Außerdem sei die derzeitige Situation nur eine Momentaufnahme. Das Verkehrsaufkommen werde mit Sicherheit wieder ein anderes sein, wenn in der Tessiner Straße wieder freie Fahrt gelte.

Doch die Baustelle wird gemäß den Plänen der Stadt nicht vor Ende 2022 verschwinden. Bis dahin könnten die Anwohner nicht warten, sagt Kuhlemann. Sie werden weiter für Ruhe im Wohngebiet kämpfen und sich im Zweifel selbst Mittel zur Besserung der Situation ausdenken, die so lange helfen, bis es die Stadt tut.

Von Katrin Zimmer und Antje Bernstein