Vergnügt tollen die beiden Eisbären Zwillinge übers Gras, versenken ihre Köpfe im Wasserbecken und schubsen sich gegenseitig durch die Außenanlage, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Dabei haben die zwei Eisbärbabys des Rostocker Zoos am Freitagmorgen, 4. März, erstmals öffentlich frische Luft geschnuppert – bei bestem frostigen Eisbärenwetter. Und das auch noch vor Publikum!

Zoopaten, Förderer sowie Politiker kamen zur Namenstaufe des Nachwuchses. An der halb zugefrorenen Glasscheibe freuten sich Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Rostocks OB Claus Ruhe Madsen (parteilos) wie Schneekönige, als die Zwillinge auf sie zuliefen und sich ganz nah von allen Seiten zeigten. „Oh wie schön, besser geht’s ja gar nicht“, rief Backhaus, der sich zuvor als großer Eisbärenfan geoutet hatte.

Namen enthüllt: eine freche Skadi und eine ruhige Kaja

Zoodirektorin Antje Angeli hatte kurze Zeit davor gemeinsam mit Madsen und Backhaus die Namenstafeln enthüllt. Die ruhigere der 15-Kilo-Eisbärinnen heißt jetzt Kaja, was die Schöne und Reine bedeutet. Die quirlige, freche Zwillingsdame hört künftig auf Skadi – der Name steht für die Göttin der Jagd und des Winters. Insbesondere die kleinere Skadi gilt als Frechdachs der Eisbärenfamilie. „Wenn sie spielen möchte, turnt sie so lange auf ihrer Schwester herum, bis die wach ist. Mit ihrer Mutter macht sie es ähnlich“, verrät Zoochefin Angeli.

Der Zoo und die OZ hatten dazu aufgerufen, Namensvorschläge für die Jungtiere einzureichen. Mehr als 10 000 Menschen haben sich mit über 2000 Namen daran beteiligt. Kaja war in der finalen Auswahl auch der Favorit der OZ-Leser.

Mama Sizzel soll jetzt beim Schwimmen unterstützen

Die beiden Jungtiere und ihre Mutter werden in den nächsten Monaten in der Außenanlage für Besucher zu sehen sein. Mama Sizzel wird dabei kaum von ihrer Seite weichen und ihnen das Wasser näherbringen. „Sie können zwar von Natur aus schwimmen, aber: „Beim ersten Wasserkontakt ist Sizzel gefragt, um Kaja und Skadi zu unterstützen. Erst wenn die Kleinen richtig sicher im Wasser sind, können sie auf die große Anlage umziehen“, sagt Antje Angeli.

Das Willkommen für Skadi und Kaja bedeutet gleichzeitig auch ein Abschied. Denn Vater Akiak, der seine Jungtiere wie in der Natur nicht kennenlernen wird, soll den Zoo bis Ende des Monats verlassen. Der Eisbärenmann mit Rostocker Wurzeln wechselt in den Zoo Amnéville im Nordosten Frankreichs. Akiak ist ein Enkel der legendären Rostocker Eisbären Churchill (1979–2013) und Vienna (1988–2018).

Zuchtprogramm für Zoos: Akiak soll nach Frankreich wechseln

„In Zoos gehaltene Eisbären werden über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm, welches für eine gesunde Zoopopulation verantwortlich ist, überwacht und koordiniert. Es hat nun die Empfehlung gegeben, dass Akiak vorerst in eine Haltung gemeinsam mit einem anderen Männchen kommt“, erläuterte die Kuratorin für Säugetiere, Daniela Lahn. Es sei nicht gut, wenn ein und dasselbe Pärchen zu viel Nachwuchs gemeinsam erzeuge, ergänzt Antje Angeli.

Tierpflegerin plaudert über den Alltag der Eisbären-Babys

Vor allem die Tierpfleger hängen sehr an Akiak. Der Abschied von dem beliebten, fast drei Meter großen und 700 Kilogramm schweren Eisbären werde kein leichter sein.

Werden die Eisbärenzwillinge neue Publikumsmagneten?

Die dreieinhalb Monate alten Zwillinge könnten – ähnlich wie 2014 Fiete – zum Publikumsmagnet des Zoos werden. An den Glasscheiben drücken sich am Freitagvormittag auch viele Kinder die Nase platt. Mit gezückten Handys fotografieren sie den Nachwuchs. „Ich finde die unfassbar süß“, gesteht Lina (9). Sie habe ein Eisbären-Stofftier zu Hause.

„Wir hatten am Anfang Angst um unsere Eisbär-Babys“

Ähnlich geht es dem Eisbären-Team des Zoos. „Wir waren alle schockverliebt von der ersten Minute an“, schildert Tierpflegerin Anna Krasselt. Wochenlang haben die vier Tierpfleger Sizzel und ihren Nachwuchs über Kameras beim Wachsen und Gedeihen beobachten können. Inzwischen dürfen die Jungtiere, die noch etwa sechs mal am Tag gesäugt werden, auch Salat, Fisch, Melone und Hühnchen probieren.

OB Madsen betont die Bedeutung des Zoos für die Hansestadt: „Der Zoo ist ein super Erholungsort für die Familien und auch für Touristen sehr interessant.“ Außerdem sind der OB und Backhaus sich einig: Die Eisbären sind ein Symbol für den Klimawandel, die Arktis und den Umweltschutz. „Es gibt nur noch 20 000 Eisbären weltweit, das ist erschreckend“, sagt der Zoominister. Umso größer sei die Bedeutung solcher Artenschutzprojekte.

Von Virginie Wolfram