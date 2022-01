Rostock

Rostock steht in diesem Jahr im Zeichen von Johannes Brahms (1833-1897). Anlass ist der 125. Todestag des in Hamburg geborenen Komponisten, der auch viele Spuren im Norden hinterlassen hat. In diesem Sinne begehen viele musikalische Partner in Rostock das Brahms-Jahr 2022. Das gemeinsame Projekt heißt „Rostock brahmst! – Eine Stadt musiziert“.

Unterschiedliche Institutionen beteiligen sich

Beteiligt sind unterschiedliche Institutionen: Dabei sind unter anderem die Universität Rostock, die Hochschule für Musik und Theater Rostock, das Rostocker Konservatorium, die Weltmusikschule „Carl Orff“, der Chor „CoroVocalis“, das Freie Studentenorchester Rostock oder die St.-Johannes-Kantorei. Geplant sind Konzerte, Chorveranstaltungen, Musikpädagogik und weitere Veranstaltungen.

Am Freitag wurde das gemeinsame Programm in Rostock vorgestellt. Vor Ort waren unter anderem Prof. Marcus Bosch (Chefdirigent der Norddeutschen Philharmonie Rostock), Kirchenmusikdirektor Prof. Markus Langer, HMT-Rektor Prof. Reinhard Schäfertöns, Volkstheater-Intendant Ralph Reichel, Uni-Rektor Prof. Wolfgang Schareck sowie Franziska Pfaff und Manja Lange von der Musikschule „Carl Orff“.

Das musikalische Programm ist reich bestückt: Geplant ist zum Beispiel das 6. Philharmonische Konzert mit dem Titel „Brahms allein“ – die Norddeutsche Philharmonie Rostock wird am 6. Februar die ersten beiden Brahms-Sinfonien spielen. Die weiteren Termine sind über das ganze Jahr verteilt. Die Musikschule „Carl Orff“ plant zum Beispiel am 21. Mai einen Abend mit Musik von Johannes Brahms in der Pfarrscheune Lichtenhagen. Das Rostocker Konservatorium hat am 21. Juni ein Orchesterkonzert mit Werken von Brahms angesetzt, Konzertort soll die Halle 207 sein. Die St.-Johannes-Kantorei hat für den 26. Juni ein Chor- und Orgelkonzert in der Heiligen-Geist-Kirche angesetzt.

Brahms-Termine das ganze Jahr über

Der Brahms-Terminkalender reicht bis in den Dezember hinein. Coronabedingt mussten die ersten Konzerte im Januar leider ausfallen, aber alle Beteiligen hoffen auf eine Normalisierung der Corona-Lage. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Volkstheater Rostock.

Von Thorsten Czarkowski