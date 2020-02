Erfolgreicher Probealarm in der Hansestadt Rostock: 120 freiwillige Helfer protokollieren den Test. Einige Anwohner fühlen sich an die Kriegszeit erinnert.

Rostock heult: Erster Sirenentest in der Hansestadt bestanden

Probealarm - Rostock heult: Erster Sirenentest in der Hansestadt bestanden

Probealarm - Rostock heult: Erster Sirenentest in der Hansestadt bestanden