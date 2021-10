Rostock im Zentrum von Cyber-Verbrechen: 500 Millionen Euro Schaden

In der vergangenen Woche gelang der Polizei Rostock in Zusammenarbeit mit der Polizei Braunschweig nach fast zweijährigen Ermittlungen ein Schlag gegen die organisierte Cyber-Kriminalität. In insgesamt vier Ländern gab es Durchsuchungen, Beschlagnahmungen und eine Festnahme. Worauf es die Betrüger vor allem abgesehen hatten.