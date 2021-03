Rostock

Die Luca-App ist die große Hoffnung für Rostocks Handel, Gastronomen, Museen, Zoo und viele andere. Die Werbemaschinerie für die Kontaktnachverfolgungs-App läuft heiß – am Freitagnachmittag warben Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Zoochef Udo Nagel auf dem Uni-Platz für die App. Hunderte Händler in der Hansestadt sind bereit, die QR-Codes ihrer Kunden zu scannen.

Doch ausgerechnet in dem Haus, aus dem die Idee für die flächendeckende Nutzung in Rostock und MV stammt, ist sie noch nicht überall im Einsatz. Dabei finden im Rathaus und im Anbau täglich oft mehrere Sitzungen von verschiedenen Gremien, wie die der Ortsbeiräte oder Bürgerschaftsausschüsse, statt – jeden Tag mindestens zwei oder drei in den Abendstunden. Wer teilnehmen will, muss noch immer einen Zettel ausfüllen.

Zwar werden Sitzungsteilnehmer im Vorfeld gebeten, sich anzumelden, damit schon eine Liste erstellt werden kann. Bei Einlass in den Bürgerschaftssaal oder jeweiligen Beratungsraum heißt es dann aber: „Bitte Adresse und Telefonnummer eintragen. Die Listen werden vier Wochen lang aufgehoben, bevor sie vernichtet werden.“ Zudem sind es genau diese Listen, die Madsen selbst kritisiert hatte, weil alle Adressen auf nur einem Zettel stehen. Das wollte Rostocks Oberbürgermeister eigentlich abschaffen – und zwar schnell.

Große Verwaltungsgebäude nutzen Luca schon

Aus dem Rathaus heißt es dazu, dass der Einsatz der Luca-App bei Sitzungen dieser Gremien Stück für Stück erweitert werden soll. „In den großen Verwaltungsgebäuden ist die App schon im Einsatz – auch in der Rathaushalle“, sagt Rathaussprecher Ulrich Kunze. Bis zu 15 Gebäude der Stadtverwaltung seien schon mit dem System ausgestattet. Nicht dazu gehört aber das Ortsamt am Neuen Markt, in dem in der Regel viel Verkehr herrscht. „Dort werden bislang aber auch Termine vergeben. Da wissen wir also genau, wer im Amt ist“, so Kunze.

Dazu, dass bei den Gremiensitzungen und bei der Bürgerschaft in der Stadthalle Luca noch nicht im Einsatz war, zeigt sich Madsen überrascht und sagt: „Das ist nicht gut. Da müssen wir nacharbeiten.“ Die Verwaltung habe über Nacht erfahren, dass die Läden öffnen und sich zunächst auf sie konzentriert. In der kommenden Woche sollen dann auch Besucher von Sitzungen im Rathaus Luca nutzen können, versprach der OB.

Luca-Schlüsselanhänger demnächst in den Ortsämtern

Einen Haken gibt es zudem auch bei der Luca-App: Auch dort könnten Nutzer statt ihres richtigen Namens „Mickey Mouse“ oder „Superman“ eintragen – womit die Gesundheitsämter wieder ein Problem bei der Kontaktnachverfolgung bekommen könnten.

Auch für Menschen, die kein Smartphone nutzen, gibt es eine Lösung. Sie können einen Schlüsselanhänger mit QR-Code nutzen, für den auf einem Smartphone ein entsprechender Datensatz angelegt wurde. Diese Schlüsselanhänger sollen demnächst in den Ortsämtern zur kostenlosen Mitnahme bereitliegen.

Von Michaela Krohn