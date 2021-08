Rostock

Schicke Pläne für den Stadthafen, schicke Pläne auch für den Fährberg: In den vergangenen Wochen schien es in Sachen Buga richtig rund zu laufen in Rostock. Für alle Teilbereiche der Bundesgartenschau 2025 gibt es mittlerweile konkrete Pläne. Nur umgesetzt werden müssten sie noch.

Doch ganz so rosig, wie die Hochglanz-Präsentationen der vergangenen Wochen es glauben machen wollten, ist die Lage rund um das Großprojekt offenbar nicht. Hinter den Kulissen gibt es nämlich bereits Ärger um die eigentliche Bundesgartenschau. Die 170-tägige Blumenschau droht zum Millionengrab für Rostocks Steuerzahler zu werden. Die Verluste jedenfalls fallen schon jetzt deutlich höher aus als bisher angenommen.

Aus der Iga wird die Buga

Rostock will aus der Iga GmbH die neue Buga-2025-Gesellschaft machen. Das geht aus einer Vorlage von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hervor, über die noch im August entschieden werden soll. Die Gesellschaft, die einst die Internationale Gartenschau 2003 in Schmarl organisiert hat und seitdem für den Park verantwortlich ist, soll nun auch die Planungen für die neue Blumenschau übernehmen.

In dem Papier heißt es, die neue Gesellschaft soll „die Planung und Realisierung städtebaulicher, [...] Projekte, die im Masterplan definiert wurden, enorm beschleunigen”. Und sie soll die 170-tägige Blumenschau managen und organisieren. Den Namen „Bundesgartenschau 2025 GmbH“ darf die Tochter der Stadt allerdings längstens bis 2026 tragen. Dann muss sie abgewickelt oder zumindest umbenannt werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

15 Millionen Euro Verlust sind eingeplant

Doch genau wie einst bei der Iga 2003 droht auch die neue Gesellschaft, auf Jahre die Finanzen der Stadt zu belasten. Weit über 2025 hinaus. Klar ist nämlich schon jetzt: Die mehr als 150 Millionen Euro Baukosten für die Buga-Projekte – die neue Warnow-Brücke etwa oder der neue Stadtpark am Gehlsdorfer Ufer – wollen sich Stadt, Land und Bund teilen.

Aber die Verluste der eigentlichen Schau muss allein der Rostocker Steuerzahler blechen. Und im „Wirtschaftsplan“ für die Buga-Gesellschaft wird bereits jetzt mit einem Verlust von 15 Millionen Euro kalkuliert.

Die Kosten sind enorm

Die Finanzexperten im Rathaus rechnen damit, dass die Buga GmbH bis Ende 2025 rund 42,5 Millionen Euro ausgeben wird. Eine Million sind allein für „temporäre Verkehrsmaßnahmen“ – zum Beispiel Hinweisschilder an den Autobahnen – eingeplant. Für Pavillons, Toilettencontainer und Co. auf dem Buga-Gelände werden 1,5 Millionen Euro eingeplant, für die Sicherheit 1,25 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro plant die Gesellschaft für „gärtnerische Leistungen“ ein, 2,6 Millionen Euro für Kunst, weitere 2,5 Millionen Euro für Konzerte und Programm.

Satte 21,6 Millionen Euro sind für Betrieb und Personal eingeplant. Und: Die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft soll 4,2 Millionen Euro erhalten – für die Markenrechte am Begriff „Buga 2025“, für Öffentlichkeitsarbeit und Personal. Ebenfalls auffällig: Mehr als fünf Millionen Euro soll für „Projektsteuerung“ ausgegeben werden – für externe Planer, die die neue Doppelgeschäftsführung unterstützen sollen.

Die Einnahmeseite hingegen sieht nicht ganz so „dicke“ aus: Rostock rechnet mit 1,7 Millionen zahlenden Besuchern während der Buga – also mit 10 000 Gästen pro Tag. Erwachsene sollen 20 Euro Eintritt bezahlen, Kinder 4,50 Euro. Die Jahreskarte kostet 100 Euro, das Abendticket 11 Euro. Macht am Ende prognostizierte Einnahmen von 23,8 Millionen Euro. Ein wenig Geld kommt zudem aus dem Verkauf von „Fan-Artikeln“ und durch Sponsoren rein.

Linke: Dafür bekämen wir eine Schwimmhalle

Am Ende aber bleibt ein Fehlbetrag von 15 Millionen Euro. Und Rostock will sich verpflichten, den auszugleichen. Bezahlt wird das aus der Stadtkasse. Die Linken in der Bürgerschaft hatten genau davor immer gewarnt: „15 Millionen Euro Verlust – davon könnten wir uns schon fast die neue Eis- und Schwimmhalle leisten“, kritisiert Fraktionschefin Eva-Maria Kröger. Da hätten die Rostocker mehr von als von der Blumenschau, sagt sie. „Dieses Minus ist unverhältnismäßig.“

Von Andreas Meyer