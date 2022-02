Noch diese Woche könnte es für die gut 2000 Beschäftigten von Nordex in der Hansestadt Gewissheit geben: Die Standortleitung stellt sich den Fragen der Belegschaft zur Zukunft der beiden Werke in MV. Zudem reiste Rostocks OB Madsen nach Hamburg. Was er dort anbieten will, um zumindest einen Teil der Jobs zu retten.