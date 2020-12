Rostock

Der Chefplaner geht zum Jahresende von Bord – und wer künftig die Planungen vorantreiben soll, ist immer noch offen: Doch nach all den Hiobsmeldungen der vergangenen Wochen gibt es nun auch mal positive Nachrichten zur Bundesgartenschau 2025 in Rostock: Der Traum von einem Badestrand mitten in der Stadt könnte nämlich doch noch wahr werden.

Das Gesundheitsamt der Stadt jedenfalls hat grünes Licht für einen Strand am Gehlsdorfer Ufer gegeben. Und: Das erste Geld für den Bau der neuen Warnow-Brücke ist da. Der Bund hält seine Förderversprechen ein.

Schlick kein Problem

Bereits in den ersten Planungen für die Umgestaltung des Stadthafens war am Gehlsdorfer Ufer eine neue Attraktion für die Rostocker vorgesehen – allen voran für die Menschen aus der Stadtmitte, aus der KTV und den Stadtteilen auf dem Ostufer: In Höhe des Fährbergs – direkt neben der neuen Warnow-Brücke – sollte ein Strand aufgeschüttet werden. Doch nach kurzer Zeit kam zunächst das Aus für die Idee.

Der Schlick am Grund der Warnow machte den Buga-Planern einen Strich durch die Rechnung. Untersuchungen des Umwelt- und des Gesundheitsamtes hätten ergeben, dass jener Schlick belastet ist. „Die Substanzen darin sind giftig. Da will niemand seine Füße reinstecken“, sagte Sigrid Hecht, Geschäftsführerin der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS), im Mai 2019.

Inzwischen beurteilen die Gesundheitsexperten der Stadt die Lage offenbar anders: „Das Gesundheitsamt hat zwischenzeitlich doch grünes Licht für einen Strand an der Stelle gegeben“, sagt jetzt Matthias Horn, Rostocks scheidender Buga-Chefplaner. „Die Wasserqualität der Warnow ist super – und für den Schlick haben wir mehrere Lösungen.“

Wanne oder Unterwasser-Mauer?

Wie genau der Bereich rund um die Brücke am Ostufer der Warnow gestaltet wird, wie sich der Bereich rund um den Fährberg in Gehlsdorf verändern soll – darüber sollen sich jetzt Planungsbüros aus ganz Deutschland Gedanken machen: „Wir haben dazu einen Wettbewerb gestartet. Und der Strand an der Warnow soll auf jeden Fall ein Teil der jeweiligen Konzepte sein“, sagt Horn.

Ein Teil des Schlickproblems löst Rostock mit einem anderen Projekt: Die Hansestadt hat sich um Fördermittel des Bundes für eine neue Ruder-Regatta-Strecke im Stadthafen beworben. Für rund drei Millionen Euro soll eine Wasserarena für mehrere Sportarten entstehen – und ein Großteil des Geldes soll für das Aus- und Wegbaggern des Schlicks eingesetzt werden.

Technische Überlegungen, wie der Strand vor dem Schlick geschützt werden kann, gibt es zudem bereits: „Eine Variante wäre eine Art Unterwassermauer“, sagt Horn. Am Grund der Warnow wird quasi eine Barriere gebaut, die den „normalen“ Warnowgrund vom neuen Badebereich trennt. Die Mauer würde zudem helfen, den Strand zu schützen – damit er bei Hochwasser oder Sturmfluten nicht gleich weggespült wird.

„Eine zweite Idee wäre eine Art riesige Badewanne. Ein Schwimmbecken mit Flusswasser – im Flusswasser.“ Die günstigste Variante wäre ein Badesteg in den Fluss. Welche Variante unter finanziellen und ökologischen Gesichtspunkten die beste ist, soll sich im Wettbewerb nun ergeben.

„In fünf Minuten ins Grüne“

Auch Jana Blaschke (UFR), die Vorsitzende des Rostocker Buga-Ausschusses, ist von der Strandidee begeistert: „In nur fünf Minuten von der Innenstadt an den Strand, ins Grün – genau deshalb wollen wir die Buga: Nicht, weil sie eine schöne Blumenschau für Touristen ist, sondern weil sie uns für die Rostocker völlig neue Perspektiven ermöglicht.“

Ein Strand mit Beachclub, Cocktails und Traumausblick auf die altehrwürdige Kulisse einer Hansestadt – „so eine Attraktion gibt es sonst nirgendwo“, schwärmt Blaschka. Der neue Strand sei vergleichbar mit dem, den es bereits im Iga-Park in Schmarl gibt: Seit der Eintritt weggefallen ist, ist dieser Flussstrand im Sommer ein Geheimtipp – und immer voll.

Bund besiegelt Hilfen

Die zweite gute Nachricht: Der Bund hat am Donnerstag nun auch offiziell sechs Millionen Euro Fördermittel für den Bau der neuen Fußgänger- und Radlerbrücke über die Warnow und die Umgestaltung des Areals am Fährberg freigegeben. „Das ist ein Geschenk für die Stadtentwicklung Rostocks“, so der Landtagsabgeordnete und Rostocker CDU/UFR-Fraktionschef Daniel Peters. „Mit der Brücke steigern wir nicht nur die Attraktivität der Innenstadt und verbessern den Radverkehr. Nein, wir verbinden auch den Rostocker Nordosten mit dem Stadtzentrum.“

Er mahnt dazu, bei den Buga-Planungen jetzt Vollgas zu geben: „Das Geld steht bereit, die Ideen sind formuliert. Jetzt müssen alle beim Thema Buga an einem Strang ziehen, die Zeit ist bekanntermaßen knapp.“

Rathaus bleibt Konzepte schuldig

Doch eine Struktur – etwa für die zu gründende Planungs- und Betriebsgesellschaft der Buga – gibt es noch immer nicht. Ursprünglich sollte das Rathaus bis November Konzept vorlegen, das wurde auf Dezember verschoben. Und auch diesen Termin lässt die Verwaltung verstreichen.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen antwortet ausweichend: „Die Vorlage für die Bürgerschaft ist noch in Arbeit. Sie wird ganz unterschiedliche Modelle mit den jeweiligen Details und Fakten, Vor- und Nachteilen enthalten.“ Die Bürgerschaft soll dann diskutieren, welches die beste Lösung für Rostock ist.

Unter anderem hatte Madsen schon vor Wochen in den Fraktionen einen anteiligen Verkauf der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung vorgeschlagen. Um den Weg für eine Beteiligung privater Planer an der RGS freizumachen, wurde der Vertrag der bisherigen Chefin Sigrid Hecht extra nicht mehr verlängert. „Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir die Bundesgartenschau 2025 wollen. Nun geht es darum, dass wir auch gemeinsam festlegen, welchen Weg wir dahin nehmen wollen.“

Von Andreas Meyer