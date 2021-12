Rostock

Rostocks Spitzenteams sind in Not – und allen voran der Handball-Zweitligist HC Empor. Weil die Stadthalle in den kommenden Jahren nahezu ausgebucht ist, die Ospa-Arena aber nicht die Vorgaben der Handball-Liga erfüllt, droht dem Klub das Aus im Profi-Handball. Doch langsam kommt Bewegung in das Thema – zumindest perspektivisch: Denn für Rostocks Spitzen-Sportmannschaften könnte es früher als bisher geplant eine neue Arena geben.

Das kündigen sowohl die Ostseesparkasse (Ospa) als auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen an. Am Kesselbornpark in der Südstadt – gleich gegenüber der Stadthalle – könnte schon 2023 der Bau einer neuen Halle mit 3000 Sitzplätzen für Zuschauer starten. Ein Jahr früher als bisher geplant. Und Madsen bringt sogar noch eine Option neu ins Spiel – im Nordwesten der Stadt.

Baustart für Arena schon 2023

Das größte Bauvorhaben für Rostocks Spitzensport – es soll privat finanziert werden. Von der Ospa. Seit Jahren plant die größte Bank des Landes am Kesselbornpark einen neuen Campus – mit Parkhaus, neuer Arena und einem Hochhaus. Die Bank will in dem „Wolkenkratzer“ unter anderem Büros – möglicherweise die eigene Zentrale – unterbringen.

„Wir treiben die Planungen mit Hochdruck voran – und wir arbeiten mit den Ämtern der Stadt hervorragend zusammen. Es geht“, sagt Ospa-Vorstandsmitglied Karsten Pannwitt. „Und ja: Wir halten natürlich an den Plänen für eine neue Arena fest.“

Gleich zu Jahresbeginn soll ein neuer B-Plan für das Areal aufgelegt werden, 2023 sollen dann schon die Bagger rollen. „Wenn alles nach Plan läuft“, so der Bank-Vorstand. Ein anderer Standort für die neue Halle komme für die Ospa nicht in Betracht: „Sie soll eine Ergänzung zur Stadthalle sei, wir wollen mit der Stadthallen-Gesellschaft zusammenarbeiten.“

Auf den Flächen zwischen Bahnhof und Stadthalle soll die neue Arena der Ospa entstehen. Quelle: Andreas Meyer

„Es gibt in Rostock Engpässe“

Die aktuelle Debatte um fehlende Spielzeiten für den Handball-Zweitligisten HC Empor zeigt deutlich, dass es einen „Engpass“ in Rostock gibt. „Die neue Arena ist dringend nötig“, sagt Pannwitt. Und er versichert: Die Ospa werden keinen Verein bevorzugen. Empor, die Seawolves, die Volleyballer aus Warnemünde – alle sollen am Kesselborn eine neue Heimat finden.

Zum aktuellen Streit zwischen der Stadthallen-Gesellschaft und dem HC Empor sagt Ospa-Vorstand Pannwitt nur: „Es ist an der Zeit, dass sich alle Beteiligten zusammensetzen und eine Lösung finden. Das wäre jedenfalls im Interesse Rostocks.“

Spitzensport in Schmarl?

Nach Angaben des Rathauses muss die Ospa sogar eine Arena bauen: Die Verpflichtung, eine Sporthalle mit Platz für 3000 Fans zu errichten, sei Teil des Kaufvertrages für die Flächen zwischen Bahnhof und Stadthalle. „Wir setzen daher auch weiterhin darauf, dass die Planungen dort erfolgreich abgeschlossen werden“, sagt OB Madsen.

Er arbeitet nach OZ-Informationen aber dennoch an einer weiteren, einer zweiten Lösung für die Platz-Probleme der Rostocker Spitzensportler: Der Rathaus-Chef bringt die Hansemesse in Schmarl ins Gespräch. Die Halle werde bisher größtenteils für Messen und Kongresse genutzt, steht aber viele Wochen im Jahr leer. „Wir lassen jetzt prüfen, ob sich die Messehalle auch – jeweils temporär – zu einer alternativen Sportarena aufrüsten ließe“, lässt der OB ausrichten. Anfangs seien die Sportvereine gegenüber dieser Idee skeptisch gewesen. „Aber diese Zurückhaltung ist mittlerweile gewichen.“

Felix Scharff ist technischer Leiter der Hansemesse und der Stadthalle. Wird die Halle bald zur Handball-Arena umgebaut? (Archivbild) Quelle: Ove Arscholl

Empor-Chef: Messe wäre eine Lösung

Empor-Vereinschef Tobias Woitendorf begrüßt Madsens Vorstoß ausdrücklich: „Das könnte eine Lösung sein – nicht kurz-, aber mittelfristig.“ Der Hansemesse fehle es bisher an Tribünen, an Umkleiden. „Nichts, was nicht machbar wäre.“ Außerdem sei nach der Pandemie unklar, ob sich das Messe-Geschäft erholen werde. „Es ist naheliegend, andere Optionen zu prüfen – auch am Standort Schmarl“, so Woitendorf.

Von Andreas Meyer