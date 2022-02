Rostock schrumpft: Warum die größte Stadt des Landes Einwohner verliert

Rostock

Die größte Stadt des Landes verliert Einwohner – und das nicht zu knapp. Allein von Januar bis September 2021 schrumpfte die Hansestadt Rostock um mehr als 1000 Einwohner. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Menschen, die aus Umlandgemeinden in die Stadt pendeln, zu. Ein Phänomen, das auch in anderen Städten im Nordosten auftritt. Doch nirgends so stark wie in Rostock.

Das zeigt eindrücklich die Übersicht der Bevölkerungsentwicklung des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern. So gab es schon von 2019 zu 2020 einen Bevölkerungsrückgang. Und: Die sogenannte natürliche Bevölkerungsbewegung ist sogar seit 1990 im negativen Bereich. Heißt: Es werden weniger Menschen in der Stadt geboren als sterben. 2020 sind fast 700 Rostocker mehr gestorben als geboren.

Umlandgemeinden profitieren von angespanntem Wohnungsmarkt in Rostock

Hinzu kommt: 2020 gab es einen deutlichen Rückgang der Zuzüge. Das sogenannte Wanderungssaldo konnte die natürliche Bevölkerungsbewegung zum ersten Mal seit Langem nicht mehr ausgleichen. Die Menschen ziehen vor allem aus Rostock in andere Kreise Mecklenburg-Vorpommerns. Besonders auffällig: Der Landkreis Rostock und seine Rostocker Umlandgemeinden profitieren von Städtern, die sich auf dem Land niederlassen.

Lesen Sie auch den Kommentar unserer Autorin: Teures Wohnen ergibt Einwohnerschwund mit Ansage

„Junge Familien haben in Rostock keine Chance, sich ein kleines Häuschen zu bauen. Sie können höchstens Bestandsimmobilien erwerben – und die sind in der Hansestadt extrem teuer.“ Immobilienexpertin aus Rostock, Jana Blaschka Quelle: Frank Söllner

Eine einfache Erklärung dafür hat die Rostocker Immobilienexpertin Jana Blaschka, die dies seit Jahren beobachtet: „Junge Familien haben in Rostock keine Chance, sich ein kleines Häuschen zu bauen. Sie können höchstens Bestandsimmobilien erwerben – und die sind in der Hansestadt extrem teuer.“ Was Rostock brauche, ist freies Bauland für genau diese Zielgruppe. „Es ist kein Wunder, dass viele abwandern“, sagt Jana Blaschka.

Hunderte Bewerber auf eine einzige Mietwohnung

Ersichtlich wird der Mangel an geeignetem Wohnraum in Rostock auch bei neuen Wohnungen, die durch die Genossenschaft Schiffahrt-Hafen am Rosengarten entstehen sollen. Auf 227 Wohnungen, die fast alle schon vergeben sind, kommen laut Genossenschaftsvorstand Roland Blank 1000 Bewerber.

Die Karte zeigt wie viele Menschen zwischen 2013 und 2020 von Rostock in umliegende Gemeinden oder aus umliegenden Gemeinden nach Rostock gezogen sind. Quelle: OZ-Grafik: B. Barz

„Am 31.12.2021 waren in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 209 273 Personen laut Melderegister mit Hauptwohnung gemeldet“, teilt Rathaussprecherin Kerstin Kanaa die Informationen aus der Statistikstelle der Hansestadt mit. Es werde aus Untersuchungen der Stadt zudem deutlich, dass in den vergangenen Jahren viele Familien mit Kindern ins Umland gezogen sind. Gewinner der Bevölkerungsbewegung sind vor allem Gemeinden wie Kritzmow, Dummerstorf oder Sanitz. Sie alle haben in den vergangenen Jahren Hunderte neue Einwohner gewonnen.

Die Landeshauptstadt Schwerin hingegen hat einen leichten Einwohnerzuwachs zu verzeichnen – laut Statistischem Landesamt waren es im September 2021 immerhin 214 mehr als zu Jahresbeginn. Insgesamt leben nun um die 95 800 Menschen in Schwerin. Auch der Landkreis Vorpommern-Rügen kann sich über knapp 1000 neue Einwohner freuen, Nordwestmecklenburg knapp 500. Vorpommern-Greifswald hingegen hat Verluste mit etwa 300 Einwohnern weniger, die meisten davon sind aus Greifwald abgewandert.

Von Michaela Krohn