Männlich oder weiblich? Während es einigen Menschen leicht fällt, sich einer der beiden Kategorien zuzuordnen, gibt es andere, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht nicht identifizieren können. Sie fühlen sich, als wären sie im falschen Körper geboren. Nicht selten sind diese Personen von Selbstzweifeln und Diskriminierungen betroffen.

Um ihnen die notwendige Unterstützung zu bieten und ihnen den Weg zu einer möglichen Geschlechtsumwandlung zu erleichtern, haben sich die Fraktionen Die Linke, SPD und Grünen zusammengeschlossen und den Oberbürgermeister beauftragt mit der Landesregierung Verhandlungen aufzunehmen. Ziel sei es, ein in Rostock angesiedeltes, überregional tätiges Angebot zur Beratung transsexueller Menschen und ihrer Angehörigen aufzubauen.

Ehrenamt allein reicht nicht aus

„Es ist höchste Zeit, dass wir handeln“, findet Eva-Maria Kröger, Fraktionsvorsitzende der Linken. Zwar gebe es in der Hansestadt bereits Angebote für Hilfesuchende, diese seien allerdings vorwiegend ehrenamtlich organisiert.

Die Selbsthilfe benötige Unterstützung in der Qualifizierung und Qualitätssicherung der Angebote sowie die Stabilisierung und den Ausbau der Strukturen. Denn „mit einer einmaligen Beratung ist es oft nicht getan. In vielen Fällen ist eine langjährige Begleitung sowohl auf emotionaler als auch juristischer Ebene notwendig“, weiß Kröger. Und das sei durch das Ehrenamt allein nicht stemmbar.

Bedarf an Hilfsangeboten wächst

Hinzu komme, dass der Bedarf an solchen Hilfsangeboten stetig wächst, weiß Robert Holz, geschäftsführender Mitarbeiter im Centrum für sexuelle Gesundheit. „Alleine in den letzten Jahren konnte man beobachten, dass die Nachfrage deutlich gestiegen ist“, verrät er. Aktuellen Studien zufolge sollen rund drei Prozent der Bevölkerung transsexuell sein. Bezogen auf Rostock wären das mehr als 6000 Menschen, in ganz Mecklenburg-Vorpommern mehr als 27 000. Die Dunkelziffer werde noch einmal höher geschätzt.

Der Grund: „Noch immer sind Transpersonen von Vorurteilen, Diskriminierung und Gewalt betroffen“, so Holz. „Da ist es nicht nur unsere Aufgabe, ihnen beizustehen und sie zu unterstützen, sondern gleichzeitig auch Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft zu leisten.“

Gemeinsame Förderung von Stadt und Land

Ein in Rostock angesiedeltes, überregional tätiges Angebot würde zudem den Vorteil bieten, dass sich Experten schneller miteinander vernetzen könnten. Des Weiteren sei die Hansestadt auch mit Bus und Bahn für jeden gut erreichbar, betont Kröger. „Momentan sieht es so aus, dass Hilfesuchende eher nach Hamburg oder Berlin fahren, um sich entsprechende Unterstützung zu suchen. Das zeigt deutlich, dass wir in MV dringend nachrüsten müssen.“

Aus diesem Grund fordern die Fraktionen, dass die Förderung eines solchen Vorhabens nicht allein durch die Hansestadt, sondern ebenfalls vom Land gefördert werde – so wie es bereits bei vergleichbaren Angeboten der Fall sei. Eine Idee, der auch Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) positiv gegenübersteht. „Bereits auf der Sitzung der Bürgerschaft habe ich deutlich gemacht, dass die Stadt das Anliegen im Grundsatz unterstützt. Was aus Sicht der Verwaltung insbesondere an dem Antrag geschätzt wird, ist die Aufforderung an das Land, sich in diesem Thema zu engagieren“, sagt er.

„Als Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind wir gerne bereit, uns dieser Aufgabe zu stellen. Die alleinige Finanzierungsverantwortung ist jedoch abzulehnen.“ Aus dem Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung MV heißt es dazu: „Die Sozialministerin und die Landesregierung befinden sich hier noch im Abstimmungsprozess.“

Minderheiten unterstützen

Linken-Chefin Kröger ist zuversichtlich, dass bis zum Sommer schon einiges erreicht werden könne. „Mein Eindruck ist, dass es viel Begeisterung in der Politik für solch ein Vorhaben gibt. Am Ende werden wir überrascht sein, wie viele Menschen von dem Angebot Gebrauch machen werden“, sagt sie. „Unsere Aufgabe als Gesellschaft ist es, für alle da zu sein und uns nicht nur um die Probleme zu kümmern, die für alle sichtbar sind.“

