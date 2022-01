Am besten sollen an jeder Bushaltestelle in Rostock Blumen gepflanzt werden. Das fordern die Fraktionen SPD und Grüne der Rostocker Bürgerschaft. Die Stadt müsse ihre „Naturräume erhalten und ausbauen“, um sich gegen den Klimawandel zu wappnen. Quelle: Katrin Zimmer, Fotomontage: Benjamin Barz