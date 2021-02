Rostock

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat es so formuliert: Deutschland brauche „Mut und Klugheit“, um aus der Corona-Krise herauszukommen. Und genau diese beiden Tugenden beweist jetzt Rostock.

Die größte Stadt des Landes will schon im März erste, vorsichtige Lockerungen testen. Sogar ins Ostseestadion möchte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen wieder lassen. Das ist mutig. Aber ist das auch klug? Ja - wenn es Madsen gelingt, das zu halten, was er seit Wochen verspricht: Mit neuen digitalen Wegen soll beim Einkaufen, beim Sport und all den anderen Aktivitäten, die viele Menschen so vermissen, die Nachverfolgung von Infektionen sichergestellt werden. Mit Schnelltests vor den Arenen will Rostock die Risiken minimieren. Das kann funktionieren.

Das Leben von Millionen Menschen starr nach nur einer einzigen Zahl – der Inzidenz – auszurichten, funktioniert jedenfalls nicht auf Dauer. Bisher war Madsen mit seinen Ideen zwar gern gesehener Gast in Talkshows, bei den Entscheidern in Schwerin jedoch blitzte er regelmäßig ab. Doch angesichts der Stimmung, die auch in MV immer mehr zu kippen scheint, würde auch das Land Klugheit beweisen, wenn es neue Wege wie in Rostock zulässt.

Von Andreas Meyer