Rostock

Zuckertüte und Ranzen sind schon besorgt, die Einladungen für die Feier liegen parat. Doch wo ihr Nachwuchs Ende Juli eingeschult wird, ist für viele Rostocker Eltern derzeit noch unklar. Und das, obwohl die Anmeldungen – erstmals kontaktlos – bereits bis zum 30. Oktober des vergangenen Jahres erfolgen mussten. „Wir würden unsere Tochter so gern auf den Schulstart einstimmen, mit ihr auch den Weg üben. Viel Zeit ist ja nicht mehr, auch der Urlaub steht noch an“, so eine betroffene Mutter aus Rostock zur OZ. Bisher hänge die Familie aber in der Luft, hätte keine Bestätigung zur künftigen Schule der Tochter. „Und das, während ihre Freundin, die in Bentwisch eingeschult wird, sogar schon einen ganz tollen Begrüßungsbrief von der Schule erhalten hat. Das trübt natürlich ein bisschen die Stimmung“, sagt die Rostockerin.

In der Hansestadt ist man aber offenbar noch nicht so weit: „In den zurückliegenden Wochen wurden erst einmal erforderliche Testverfahren durchgeführt, um mögliche Förderbedarfe und -möglichkeiten zu eruieren oder über vorzeitige Einschulungen oder Anträge auf Rückstellungen zu entscheiden. Alles, um den Kindern einen bestmöglichen Start in die Schule zu ermöglichen“, beschreibt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa das Prozedere.

Mehr Wiederholer durch die Pandemie

Da sich diese Verfahren immer über einen längeren Zeitraum erstrecken, könne frühestens im April mit der Aufnahmeentscheidung begonnen werden. „Dabei sind auch mögliche Wiederholer der Klassenstufe 1 einzurechnen. Besonders in diesem Jahr wird da mit höherer Anzahl gerechnet“, so Kanaa. Dennoch sei die Stadt trotz Pandemie noch im selbst gesteckten Zeitplan. „Auch in den Vorjahren konnte den Eltern zum Teil erst im Mai oder Juni mitgeteilt werden, an welcher Schule ihr Kind eingeschult wird“, erklärt die Sprecherin.

90 Prozent der Erstwünsche berücksichtigt

Eines kann Kerstin Kanaa aber schon versichern, auch wenn die offiziellen Bescheide noch auf sich warten lassen: „Bei zirka 90 Prozent der Anmeldungen an den kommunal getragenen Grundschulen wird der Erstwunsch berücksichtigt werden können.“ Die ersten Informationsschreiben gingen deshalb an die Familien raus, deren Erstwunsch nicht berücksichtigt werden konnte – beispielsweise weil es an den Grundschulen mehr Anmeldungen als Plätze gibt.

In diesem Jahr betraf das die Grundschulen Gehlsdorf, Heinrich Heine, Juri Gagarin und Lütt Matten, die Grundschule am Mühlenteich, „Nordwindkinner“ Reutershagen sowie die Jenaplan- und die Werner-Lindemann-Grundschule. Generell liege die Klassenstärke im Durchschnitt bei 25 Schülern. Neue erste Klassen würden auch nur dann aufgemacht, wenn es die räumlichen Gegebenheiten hergeben.

Vorher würden aber „Umlenkungen“ vorgenommen – das heißt, erst einmal die anderen Grundschulen gefüllt. Denn auch wenn freie Wahl besteht: Anspruch auf Aufnahme haben die Eltern für ihre Kinder nur an der örtlich zuständigen, also dem Wohnort am nächsten liegenden Schule. Sollte beispielsweise ein Kind aus dem Hansaviertel lieber an die Grundschule der KTV wollen, geht das nur, solange dort nicht die Nachfrage die Zahl der Plätze übersteigt. „Zuerst wird aber versucht, den Zweitwunsch zu ermöglichen. Erst wenn auch das nicht geht, erfolgt eine Zuweisung durch das Schulamt“, erklärt Kerstin Kanaa. Grundsätzlich würde den Eltern aber natürlich auch die Möglichkeit gegeben, innerhalb eines Monats Widerspruch einzulegen.

Einschulungsuntersuchungen werden nicht geschafft

Deutlich stärkeren Einfluss hat die aktuelle Corona-Lage allerdings auf die Einschulungsuntersuchungen. Fast 1900 Mädchen und Jungen stehen dafür in Rostock auf der Liste. „Bisher haben wir etwa 680 Untersuchungen geschafft“, erklärt Kerstin Kanaa. Zwar würden die Untersuchungen noch laufen – „aber stark eingeschränkt“, so dass die gesamte Zahl nicht mehr erreicht werden kann. Sämtliche zuständige Personen im Gesundheitsamt seien auch durch die Pandemie stark gefordert. Was die bisher gelaufenen Termine betrifft, sei versucht worden, vorrangig Kinder mit bekanntem Förderbedarf zu untersuchen.

Auch Landkreis Rostock untersucht nur ausgewählte Kinder

So wird es auch im Landkreis Rostock gehandhabt. „Bisher wurden im Kreis 814 Einschulungsuntersuchungen durchgeführt“, sagt Sprecher Michael Fengler. Seit November allerdings nur noch eingeschränkt von einem Team. „In Absprache mit dem Schulamt lag und liegt die Priorität bei Kindern mit spezieller Fragestellung, zum Beispiel vorzeitiger Einschulung oder Rückstellung sowie bei den Kindern, die bereits in der Frühförderung beziehungsweise integrativen Betreuung sind“, so Fengler. Bis zum Schuljahresbeginn stünden noch 104 künftige Abc-Schützen auf der Liste, 86 davon haben bereits einen geplanten Termin.

„Aber auch, wenn die Untersuchungen nicht bis zum 31. Juli geschafft werden: Kein Kind hat dadurch einen Nachteil“, versichert Dirk Panzner, stellvertretender Leiter des Staatlichen Schulamtes. Es sei durch die Schul-Corona-Verordnung MV gedeckt und vom Ministerium bekräftigt, dass alle Kinder wie geplant eingeschult werden – auch ohne die entsprechende Untersuchung. „Die Gesundheitsämter sind bemüht, diese Termine nachzuholen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt“, erklärt Panzner.

Von Claudia Labude-Gericke